Diğer
Kategoriler

Berkay’dan hayranlarına müzik ziyafeti

Türkiye’nin en büyük kış ve gençlik festivali Whitefest’in 2. döneminde konser veren Berkay, söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Konser esnasında Berkay, " Söz veriyorum bu gün kimse eğlenmeden buradan gitmeyecek"diye konuştu.

Berkaydan hayranlarına müzik ziyafeti

08 Şubat 2018 09:09

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ’da 2. kez sahne alan Berkay, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Berkay, Uludağ’daki konserinde, ’Taburcu’, ’Lolita’, ’Ömrümün Yarı Kalanı’, ’Ele İnat’, ’İzmirli’, ’İnanırım’ ve ’Gel Gel’ gibi sevilen şarkılarını söyledikten sonra arabesk şarkılara geçti. ’Beni Benden Alırsan’, ’Hani Bekleyecektin’, ’Kaç Kadeh Kırıldı’, ’Nasip Değilmiş’ gibi şarkılarını salonu dolduran üniversiteli gençlerle bir ağızdan söyleyen Berkay, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Sahnede açıklamada bulunan Berkay," Söz veriyorum bu gün kimse eğlenmeden buradan gitmeyecek"diye konuştu.

Konser öncesi açıklamalarda bulunan Berkay," Ben burada olmaktan mutluyum. Herhalde artık buranın yerlisi olacağım. Bursa artık çok yakın 2 saate gelebiliyoruz. Benim için keyifli bir yolculuktu playstation oynayarak geldim" dedi.

"BİZİM EVDE ERKEĞİN DEDİĞİ OLUR"

Berkay," Eşimin tüm istedikleri imkanlar doğrultusunda yerine getirilir. Ama bizim evde erkeğin dediği olur. Eşim benim bir dediğimi iki etmiyor, Allah eksikliğini göstermesin çok güzel bir hanımefendi ile birlikteyim" diye konuştu.

Serkan Akkuş

Etiketler: berkay

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç