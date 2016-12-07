Gezi olaylarında Okmeydanı’nda başına gaz kapsülü isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturmayı, dosyanın 6’ncı savcısı tamamladı. Berkin Elvan’ın başına gaz kapsülü isabet etmesi üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, dosyada ilk olarak savcı Adnan Çimen görevlendirilmişti. Daha sonra soruşturmayı savcılar Abdullah Yıldırım, Faruk Bildirici ve Seyfettin Atıcı yürüttü. Soruşturma daha sonra savcı Mehmet Selim Kiraz’a devredildi. Savcı Kiraz dosyada görev yaptığı sürede zanlının failinin tespit edilebilmesi için yoğun çaba gösterdi, Adli Tıp Kurumu ve Ulusal Kriminal Büro raporları aldırarak ilerleme kaydetti.

Savcı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 günü öğle saatlerinde DHKP-C’li iki terörist tarafından odasında rehin alındı. Teröristler Savcı Kiraz’ın serbest bırakılması için Berkin’i ölümüne neden olan polisin bulunmasını şart koştu ancak savcı Kiraz saatler süren müzakerelere rağmen makamında şehit edildi. Savcı Kiraz’ın şehit edilmesinin ardından, dosyada savcı İsa Dalgıç görevlendirildi. Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturma İsa Dalgıç tarafından tamamlandı.