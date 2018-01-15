Berko Çocuk Tiyatrosu Karamanlı çocuklarla buluştu

'Berfu'nun Rüyası'nı Anadolu turnesi kapsamında eczacı odaları işbirliği ile çocuklarla buluşturmayı hedefleyen Berko Çocuk Tiyatrosu, ilk davetini 50'nci Bölge Karaman Eczacı Odası Başkanı Ecz. Azime Kağnıcı'dan aldı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, Berfu'nun Rüyası oyunu Karaman Güzel Sanatlar Lisesi'nde gösterime sunuldu. Aynı gün sahnelenen iki oyunla toplam 700 çocuğa ulaşan Berko Çocuk Tiyatrosu, çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Tiyatro ekibi, oyun sonrasında güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile sanat üzerine bir de söyleşi gerçekleştirdi ve bu doğrultuda çocuklarda farkındalık oluşturulmasına aracı oldu. Topluma ve sanata katkı sağlayan projeler üreten Berko İlaç, bu yaklaşımından yola çıkarak kurduğu tiyatro ile 4 sezondur çocuklar ve aileleriyle buluşuyor. Deniz Yeşil Mavi'nin yönetmenliğini yaptığı 'Berfu’nun Rüyası' tek perdelik gösterimde; Aykut İspir, Çağla Buldak, Deniz Özbay ve Mukaddes Kurmuş rol alıyor.

Sanata ve topluma katkı sağlıyor

İlk olarak seyircisiyle 2014-2015 tiyatro sezonunda buluşan 'Berfu'nun Rüyası'nın, Türkiye’de bütün iller kapsamında okullarda, belediyelerde, kültür merkezlerinde ve çeşitli sahnelerde oynandığı belirtildi. Şimdiye kadar 54 farklı sahnede toplamda 100 oyun oynandığı ve on binden fazla çocuğa eriştiği belirtilen tiyatronun, çocuklara ve ailelerine ücretsiz olarak ulaştığı ve ulaşmaya devam edeceği bildirildi.

2016 yılında Junior Chamber International'ın (JCI) ikincisini düzenlediği 'Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri' (ICSR) kapsamında Berko Çocuk Tiyatrosu'nun kültür ve sanat kategorisinde ödüle layık görülmüştü.