Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Berko İlaç çalışanları Koruncuklar için koştu

Berko İlaç çalışanları Koruncuklar için koştu

Berko İlaç çalışanları, 38'inci Vodafone İstanbul Maratonu’nda 'Adım Adım İyilik Peşinde Koş' platformu aracılığıyla Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) yararına kurumsal yardımseverlik koşusuna katıldı.

Berko İlaç çalışanları Koruncuklar için koştu

30 Kasım 2016 09:53

İlaç firmasının çalışanları, İstanbul Maratonu'nda 'Adım Adım İyilik Peşinde Koş' platformu aracılığıyla, kurumsal koşu takımı kurdu ve Koruncukköy Urla’nın inşasının tamamlanması için koştu.

Koruncukköy Urla için bağış toplandı
İzmir’in Urla ilçesinde yapım aşamasında olan yeni Koruncukköy’ün tamamlanması için koşan ilaç firmasının çalışanları, 30 Kasım tarihine kadar süren kampanya kapsamında 17 bin 600 TL bağış topladı. 120 korunmaya muhtaç çocuğun yaşayacağı yeni Koruncukköy’de idari bina, 5 aile evi, 2 gençlik evi, kültür ve sanat merkezi, açık spor sahası yer alacak. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç