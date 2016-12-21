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Berlin’de tır faciası akıllara Nice’i getirdi

Almanya’nı başkenti Berlin’de Noel için kurulan pazara dalan tır 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Akıllara Temmuz ayında Fransa’nın Nice kentinde gerçekleştirilen saldırıyı getiren olayın ardından gözaltına alınan Pakistanlı Naved Baloh suçsuz olduğunun anlaşılmasıyla serbest bırakıldı. Ancak polis, olayla bağlatışı bulunduğu ifade edilen 23 yaşında Tunuslu Anis A.’yı arıyor.

Berlinde tır faciası akıllara Nicei getirdi
Berlin’de tır faciası akıllara Nice’i getirdi - Foto Galeri

21 Aralık 2016 15:39

  Almanya’nın başkenti Berlin’deki Kurfürstendamm bölgesinde bulunan Breitscheid Meydanı’nda Pazartesi günü Noel için kurulan pazara dalan tır 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Saldırgan da olay yerinde etkisiz hale getirilerek yakalanmış, şoförün yanında bulunan kişi de öldürülmüştü. Yakalanan zanlının Pakistanlı 23 yaşındaki Naved Baloh olduğu açıklanmış ancak soruşturma kapsamında ifadesi alınan Baloh’un suçsuz olduğunun tespit edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı. Hem Tırın hem de ölü olarak ele geçirilen kişinin Polonyalı olduğu açıklanmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken olayda hayatlarını kaybedenler için dini tören düzenlenmişti. Noel pazarının yanındaki Kaiser-Wilhelm Anıt Kilisesi'nde düzenlenen törene Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizire, Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ve diğer bakanlar ile üst düzey siyasetçiler, dini temsilciler, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Berlin Eyaleti Başkanı Fatih Eroğlu, Berlin DİTİB Şehitlik Camii din görevlisi Hasan Çağlayan, Şehitlik Camii Derneği Başkanı Süleyman Küçük katıldı. Olay mahalline çiçek bırakıp dua eden DİTİB heyeti, ardından kilisedeki dini törene katıldı.

  Yaşanan gelişmelerin ardından Alman polisinin yeni bir zanlıyı aradığı bilgisi geldi. Alman medyası; Berlin polisinin 23 yaşında Tunuslu Anis A.’nın peşinde olduğunu duyurdu. Saldırıda kullanılan kamyonun içinde Tunuslu zanlıya ait olduğu bildirilen kimlik bilgilerinin bulunduğu bildirildi. Alman Yabancılar Dairesi’nin kayıtlarına göre, zanlı Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Kleve kentinde ikamet ediyor.

Akıllara Nice saldırısını getirdi

  14 Temmuz'da yerel saatle 23.00'te Fransa'nın Nice kentinde Fransız İhtilali'nin yıl dönümünde düzenlenen Bastille Günü kutlamalarının yapıldığı sırada bir saldırgan kalabalığın içine kamyonu hızla sürmüş, insanları ezmişti. 84 kişinin hayatını kaybettiği 100'den fazla kişinin de yaralandığı saldırının ardından Fransa hükûmeti tarafından üç günlük ulusal yas ilan edilmişti. Saldırgan ise polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Saldırıyı DEAŞ üstlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün akşam bir kamyonla Noel pazarına yapılan saldırıda 12 kişinin ölmüş ve 48 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ’in üstlendiği bildirildi.


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