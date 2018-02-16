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Berlin'de Türk sineması rüzgarı

Dünyanın en önemli sinema etkinliklerinden 68’inci Berlin Uluslararası Film Festivali başladı.

Berlinde Türk sineması rüzgarı

16 Şubat 2018 11:57

68’inci Berlin Uluslararası Film Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğinde hazırlanan Türkiye standı, dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ağırlayacak. Ortak yapımlar için en önemli platformlardan birisi olan festivalde yeni projelerin hayata geçirilebilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecek.

15-25 Şubat tarihleri arasındaki festivalde Türkiye'den de üç filmin gösterimi yapılacak. Banu Sıvacı’nın ilk uzun metrajlı filmi “Güvercin” festivalin Generation bölümünde, Burak Çevik’in yönettiği “Tuzdan Kaide” Forum bölümünde, Didem Pekün’ün “Araf” adlı filmi ise Forum Expanded bölümünde gösterilecek.

Yapım aşamasındaki projelerin de desteklendiği festivalde, “Berlin Ortak Yapım Pazarı” programında yönetmen Nisan Dağ’ın “Bir Nefes Daha” adlı projesi, “Script Station” programında da Selcen Ergun’un “Kar ve Ayı” adlı projesi yer alacak. “Berlin Yetenekleri” bölümünde ise sanat yönetmeni Mediha Didem Türemen, yönetmen Ayşe Toprak, oyuncu Elit İşcan, senarist ve yönetmen Selcen Ergun ve oyuncu Begüm Akkaya Türkiye’yi temsil edecek. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneğinin festival kapsamında hazırladığı “Türkiye’den Milyonlarca Hikaye” etkinliğinde de Türkiye’nin film yapımcılarına vadettiği kültürel zenginlik ve hikaye çeşitliliği anlatılacak.  

Etiketler: Berlin, türk sineması

 

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