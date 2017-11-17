Diğer
Kategoriler

Bernd Schuster, Vodafone Park’ta

Beşiktaş’ın eski Teknik Direktörü Bernd Schuster, Vodafone Park’ta Akhisarspor mücadelesini tribünden takip etti.

Bernd Schuster, Vodafone Parkta

17 Kasım 2017 20:44

Beşiktaş’ın eski Teknik Direktörü Bernd Schuster, yeniden Dolmabahçe’de. Bir dönem Beşiktaş’ta görev yapmış olan Bernd Schuster, Vodafone Park’ta oynanan T.M Akhisarspor mücadelesini tribünden seyretti. 2010-2011 sezonunda siyah-beyazlı takımın başında olan Schuster, Süper Lig’in 12. haftasında oynanan T.M Akhisarspor maçını tribünden izledi.

Alman teknik adam, siyah-beyazlı takımın başında olduğu 2010-2011 sezonunda ligde çıktığı 25 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik almıştı. 

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

Etiketler: Bernd Schuster, beşiktaş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç