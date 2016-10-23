BEŞİKTAŞ 1-0 ANTALYASPOR

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İLK YARI BİTTİ!

45'Golden sonra yapılan itirazlar sebebiyle sarı kart gördü.

45'GOL! Aboubakar

45'Talisca'nın serbest vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

44'Gökhan'ın pasında Cenk Tosun yerde kaldı. Beşiktaş sağ taraftan tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

43'Aboubakar'ın pasında Quaresma sağ çaprazda topla buluştu. Şutunda top savunmadan döndü.

43'Talisca topla birlikte ceza sahasına doğru yöneldi. İki rakibini geçen Talisca üçüncüyü geçemedi.

42'Aboubakar topu kaybetti. Sonrasında hatasını telafi etti ve topu kaptı.

41'Tolgay orta alanda aldığı topla ilerlemek istedi. Charles'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş paslaşarak kullandı.

41'Adriano çok uzak mesafeden şutunu çekti. Top üstten farklı bir şekilde auta çıktı.

40'Danilo'nun pasında Tolgay araya girdi ve Beşiktaş atağı başladı.

39'Talisca'nın ortasında Deniz araya girdi. Sonrasında Antalyaspor hücuma hızlı çıktı. Deniz'in pasında Fabri çıktı ve Danilo'dan önce kademeye girdi.

39'Qauresma sağ kanattan çizgiye indi. Ortasında Ondrej Celustka topu kornere gönderdi.

38'Qauresma'nın sağ kanattan ortasında Diego kademeye girdi.31'Charles'ın ara pasında Eto'o'dan önce Fabri açıldı ve araya girdi. Sonrasında Charles'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

30'Aboubakar topla birlikte ceza sahasına ilerledi. Ceza sahasına girmeden sol köşeye vuruşunu yaptı. Ferhat yattı ve topu çıkardı.

30'Beşiktaş'ta Caner, Ömer Şişmanoğlu ve Necip ısınıyor.

29'Ondrej Celustka sağ kanatta Danilo'ya aktarmak istedi. Danilo topu kontrol edemedi. Fabri'nin uzaklaştırdığı topta Cenk ofsayt pozisyonunda kaldı.

27'Ramon Motta sol kanatta topla buluştu. Gökhan Gönül ilerlemesine izin vermedi.

26'Qauresma topla hızlı çıktı. Aboubakar'a aktardı. Aboubakar'ın pasında Diego araya girdi ve Qauresma'nın kaleci ile karşı karşıya kalmasını engelledi.

25'Adriano'nun ortasında Cenk'ten önce Diego kademeye girdi ve tehlikeyi önledi.

24'Bu dakikalarda Antalyaspor daha çok topla oynuyor.

24'Antalyaspor paslaşarak kullandı. Atak hazırlığı yapılıyor.

23'Zeki'nin pasında Tosic eliyle müdahale etti. Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.

22'Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti. Pas yaparak boşluk arıyorlar.

21'Eto'o, Hareketlenen Motta'ya aktardı. Adriano araya girdi. Sonrasında Motta'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Faul..

20'Quaresma'nın ortasında Ferhat çıktı ve topun sahibi oldu.

20'Quaresma sağ kanattan ortaladı. Diego kademeye girdi. Korner...

19'Gökhan, Cenk'e aktardı. Cenk şık bir pasla Gökhan'ı çizgide topla buluşturdu. İçeriye çevirdiği topta savunma araya girdi.

18'Quaresma sol kanatta Adriano'ya aktardı. Onun pasında Tolgay ceza sahasına girdi. Boşluk bulamadı ve Adriano ile oynadı. Adriano'nun ortasında savunma araya girdi.

18'Beşiktaş pres sonrasında topa sahip oldu. Savunmada hazırlık pasları yapılıyor.

17'Zeki Yıldırım, sağ kanatta Danilo'yu kaçırmak istedi. Top doğrudan dışarı çıktı.

16'Eto'o, Deniz Kadah'ın koşu yoluna aktarmak istedi. Sağ kanatta koşan Deniz topa yetişemedi.

16'Beşiktaş paslaşarak kullandı. Sonrasında hazırlık pasları başladı.

15'Talisca, Cenk'in koşu yoluna pası aktardığı esnada yerde kaldı. Zeki Yıldırım yaptığı hareket sebebiyle sarı kart gördü.

14'Aboubakar sol kanatta Adriano'yu topla buluşturdu. Adriano'nun ortasında Talisca kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

13'Deniz Kadah sol çizgide Marcelo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Faul... Paslaşarak kullandılar.

12'Motta'nın ortasında Deniz, Tosic'e faul yaptı.

11'Ondrej Celustka sağ kanattan çizgiye indi. İçeriye çevirdiği topta Motta sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Fabri ayaklarıyla çıkardı. Korner...

10'Atağın devamında Aboubakar rakibini şık geçti. Pasında Talisca şutunu çekeceği esnada savunma son anda ayak koydu.

10'Tolgay sol kanata aktardı. Adriano çizgiye indi ve ortasında savunma araya girdi.

9'Talisca, hareketlenen Aboubakar'a derinlemesine gönderdi. Antalyaspor savunması ayak koydu.

9'Danilo'nun ortasında Deniz ön direkten topu aşırdı. Arka direkte Ondrej Celustka boş pozisyonda vuruşunu yaptı. Top yandan auta çıktı.

8'Talisca çıkarken topu kaybetti. Danilo, Eto'o'ya aktardı. Tosic araya girdi. Korner...

7'Aboubakar sağ kanatta Motta'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Beşiktaş paslaşarak kullandı.

6'Oyun tekrar başladı. Sol kanatta Quaresma topla buluştu. Ortasında Diego topu karşıladı. Sonrasında Quaresma'nın ortasında top auta çıktı.

5'Motta yerde kaldı. Sakatlık geçiriyor.

5'Gökhan Gönül sağ kanatta uzun topu iyi kontrol etti. Sola doğru çekerek rakibini geçti. Pasında savunma araya girdi.

4'Danilo sağ kanattan ilerlemek istedi. Marcelo araya girdi.

4'Quaresma çıkarken topu kaybetti. Antalyaspor atakta...

4'Danilo'nun ortasında Gökhan kafayla topu karşıladı.

3'Atiba çıkarken topu kaybetti. Sonrasında rakibini indirdi. Atiba sarı kart gördü.

2'Talisca orta alanda yerde kaldı. Faul... Paslaşarak kullandılar.

2'Talisca topla ileri çıktı. Ayağından açtı ve savunma araya girdi. Beşiktaş atağı devam ediyor.

1'Aboubakar, Cenk'e ara pası attı. Cenk ceza sahasında topla buluştu. Açısını kaybetti ve Gökhan'a aktardı. Gökhan'ın sağ çaprazdan vuruşunda top yandan auta çıktı.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı.

İŞTE İLK 11'LER!



Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Tosic, Marcelo, Adriano, Tolgay, Atiba, Aboubakar, Talisca, Quaresma, Cenk



Antalyaspor: Ferhat, Celutska, Chico, Diego, Sakıb, Zeki, Charles, Danilo, Deniz, Motta, Eto'o

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