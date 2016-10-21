Beşiktaş ara vermedi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, streching çalışması, kondisyon koşuları ve 2 grup halinde ayak tenisi çalışması yaptı. Oldukça çekişmeli gecen ayak tenisinde kazanan taraf Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Atınç Nukan oldu.

Beşiktaş, hazırlıklarına dün saat 18.00’da basına kapalı yaptığı antrenmanla devam etti.

Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig’de 7 haftada aldığı 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile son sırada bulunan Antalyaspor, zirve mücadelesi veren Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Hasan Subaşı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılarda antrenman öncesi Teknik Direktör Rıza Çalımbay oyuncularıyla yaklaşık 10 dakikalık bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından antrenman koşuyla başlarken, açma-germe hareketleri, 5’e 2 top kapma çalışması, dayanıklılık çalışması ile sürdü. Antrenman yarı alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Akdeniz temsilcisinde yapılan antrenmanın 5’e 2 top kapma çalışmasında Teknik Direktör Rıza Çalımbay’da yer aldı. 5’e 2 top kapma çalışmasında zaman zaman oyuncular keyifli anlar da yaşadı.

3 oyuncu sakat

Antalyaspor’da zorlu Beşiktaş maçı öncesi Emre Güral, Rıdvan Şimşek ve Serdar Özkan sakatlıklarından dolayı yapılan çalışmaya katılmadı. 3 oyuncunun da durumu maç öncesi belli olacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın günü: 23 Ekim Pazar

Maçın saati: 19:00

Stadyum: Vodafone Arena

Hakem: Barış Şimşek

Canlı Yayın: Lig TV

Canlı Anlatım: İha.com.tr

Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Lig’de 41. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Lig’de 41, toplamda ise 47. kez karşı karşıya gelecekler.

Spor Toto Süper Lig’de 7 hafta sonunda 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak sadece 3 puan toplayan Antalyaspor, 8. haftada deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar ile siyah-beyazlılar toplamda 47, Süper Lig’de ise 41. kez karşı karşıya gelecek.

Rıza Çalımbay ilk maçında berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı’nın 2018 Dünya Kupası grup eleme maçları nedeniyle lige verilen arada Teknik Direktör Jose Morais ile yollarını ayıran ve yerine Rıza Çalımbay ile anlaşan Antalyaspor’da deneyimli teknik adam takımın başında çıktığı ilk maç olan Ç. Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun son haftasında oynanan Gaziantepspor maçıyla beraber son 8 haftadır galibiyet yüzü göremedi.

Eto’o geçen seneyi aratıyor

Süper Lig’de geçen seneyi 20 gol, 5 asistle tamamlayan Antalyaspor’un dünyaca ünlü Kamerunlu oyuncusu Samuel Eto’o bu sezon isteneni bir türlü veremedi. 35 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon sadece 5 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Eto’o, sezon başında takımdan ayrılmak istediğini bildirip Beşiktaş ile görüşmelerde bulunmuş ve transfer gündemini epeyce meşgul etmişti. Kamerunlu oyuncunun siyah-beyazlılar karşısında nasıl bir performans sergileyeceği ise merak ediliyor.

Beşiktaş’ın ezici üstünlüğü bulunuyor

Bugüne kadar Beşiktaş ile Antalyaspor 46 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 46 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 33 yenilgi aldı. İstanbul’da oynanan 23 maçta ise Antalyaspor yalnız 1 galibiyet elde ederken, 19 kez yenildi ve 3 kez de rakibiyle yenişemedi. İki takım Spor Toto Süper Lig'de ise 40 kez karşılaştı. 40 mücadele sonunda Antalyaspor 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 28 kez de yenildi.

En gollü maçta 8 gol

Kırmızı-beyazlılar ile siyah-beyazlılar ilk kez 1982-1983 yılında Süper Lig’de karşı karşıya gelirken, mücadeleden siyah-beyazlılar 6-0 üstün ayrılan taraf oldu. Bu maç iki takım arasında oynanan 46 mücadele de en farklı biten skor olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş ile Akdeniz temsilcisi arasında oynanan 46 maçta en çok golün atıldığı iki maç göze çarpıyor. 2006-2007 yılında Süper Lig’de oynanan 4-4 berabere biten ve 2012-2013 sezonunda yine Süper Lig’de oynanan ve Kara Kartal'ın 5-3 galibiyetiyle sona eren mücadele iki takım arasında oynanan en gollü maç olarak kayıtlara geçti.

En fazla alınan skor 1-0

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçlarda en çok alınan skor ise 1-0’lık skor oldu. İki takım 46 maç sonunda 8 kez 1-0’lık skorla sahadan ayrıldı. 7 kez de 2-0 ve 2-1’lik sonuçlarla sahadan ayrılan iki takım, 5 kez ise 3-0’lık sonuç elde etti. 4 maçta ise 0-0’lık sonuç elde eden Antalyaspor ve siyah-eyazlılar, 2’şer kez 3-2, 4-0 ve 5-1’lik sonuçları elde etti.

Beşiktaş 102, Antalyaspor 35 gol attı

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında 1982-1983 sezonundan bu yana oynanan 46 maçta atılan gollerde siyah-beyazlıların ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan 46 maç sonunda iki takım toplamda 137 gol kaydetti. Atılan 137 golün 102’sini Beşiktaş atarken, kırmızı-beyazlılar ise 35 golle rakibine karşılık verdi.

Antalyaspor’da 3 oyuncu sakat

Antalyaspor’da zorlu mücadele öncesi sakatlıkları bulunan Rıdvan Şimşek, Emre Güral ve Serdar Özkan’ın durumları maçtan önce belli olacak. Kırmızı-beyazlılarda sakat 3 oyuncu dışında cezalı oyuncu bulunmuyor.

Muhtemel 11

Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması pazar günü saat 19.00’da Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu’nda oynanacak. Kırmızı-beyazlıların mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Ferhat, Celustka, Diego Angelo, Motta, Chico, Charles, Zeki Yıldırım, Danilo, M’billa, Deniz Kadah ve Eto’o."

Ligde kötü günler geçiren Antalyaspor için kurban kestiler

Spor Toto Süper Lig’de 7 hafta sonunda istediği puanları alamayan Antalyaspor’da bir iş adamı takımın kötü gidişatından kurtulması için tesislerde kurban kestirdi. Kesilen kurbanın kanı bütün futbolcuların kramponlarına sürüldü.

Süper Lig’de oynadığı 7 maçta 3 beraberlik, 4 yenilgi sonucunda sadece 3 puan toplayan ve ligin son sırasında yer alan Antalyaspor’da pazar günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor. Kırmızı-beyazlıların antrenmanı öncesi Antalyalı iş adamı Hilmi Şahin ve taraftarlar takımın kötü gidişattan kurtulması için Hasan Subaşı Tesisleri’nde kurban kesti. Kesilen kurbanın kanı bütün futbolcuların kramponlarına sürüldü.

Kurban kestiren Antalyalı iş adamı Hilmi Bulut, “Üzerimizdeki kara bulutları dağıtmak için kurbanımızı kestik. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Öte yandan iş adamı Hilmi Bulut ve taraftarlar bir süre geçtiğimiz hafta takımın başına geçen deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından Çalımbay, sahaya geçerek takımının antrenmanına katıldı.

Beşiktaş - Antalyaspor maçının yardımcı hakemi değişti

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş’ın Antalyaspor’u konuk edeceği maçın yardımcı hakemi değişti. Karşılaşmanın yardımcı hakemlerinden Mehmet Metin’in adele sakatlığından dolayı Tarık Ongun atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 8. Haftası'nda 23.10.2016 günü saat 19.00'da oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının yardımcı hakemi değiştirildi. Vodafone Arena Stadı'nda oynanacak olan maçın yardımcı hakemi Mehmet Metin'in idmanda adele sakatlığı geçirmesi nedeniyle Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmaya yardımcı hakem olarak FIFA Yardımcı Hakemi Tarık Ongun'u atadı.”

Sakatlara Fornezzi’de eklendi

Kırmızı-beyazlılarda zorlu maç öncesi sakatlar kervanına serdar Özkan, Rıdvan Şimşek ve Emre Güral’dan sonra kaleci Fornezzi de eklendi. Bu 4 oyuncunun Beşiktaş maçında görev alması beklenmiyor.

Çalışmaların Antalya etabı tamamlandı

Antalyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarının Antalya etabını tamamladı. Akdeniz temsilcisi, gece saatlerinde uçakla İstanbul’a uçacak. Kırmızı-beyazlılar yarın Medipol Başakşehir'in tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Süper Lig'de 8. haftanın programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 8. haftada oynanacak maçların programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ligde 8. haftanın programı şöyle:

21 Ekim Cuma

19.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Serkan Çınar

20.00 Gaziantepspor - Kayserispor: Arda Kardeşler

22 Ekim Cumartesi

16.00 A. Alanyaspor - Bursaspor: Hüseyin Göcek

19.00 Akhisar Belediyespor - Adanaspor: Özgür Yankaya

19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Ekim Pazar

13.30 Kardemir Karabükspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

16.00 Osmanlıspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Barış Şimşek

24 Ekim Pazartesi

20.00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım