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Beşiktaş Benfica maçı geniş özeti ve golleri izle (BJK Benfica özet)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında evinde karşılaştığı Portekiz ekibi Benfica ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 7’ye yükselterek gruptan çıkma şansını sürdürdü. Beşiktaş Benfica maçı kaç kaç? BJK Benfica maçı geniş özeti ve golleri izle

Beşiktaş Benfica maçı geniş özeti ve golleri izle (BJK Benfica özet)
Beşiktaş Benfica maçı özel kareler... - Foto Galeri

23 Kasım 2016 22:45
Beşiktaş Benfica maçı foto özet - Tıkla İzle

Maçtan dakikalar

3. dakikada Cervi’nin pası ile ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Eliseu’nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.

10. dakikada Salvio’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Guedes, kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı. Fabri’yi çalımlayarak geçen Guedes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

25. dakikada Salvio’nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında bulunan Semedo’nun uzaktan plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

31. dakikada sağ kanattan Pizzi’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Mitroglou’nun vuruşunda top direkten döndü. Pozisyon devamında Mitroglou bu sefer kafa vuruşu yaptı ama meşin yuvarlak yine direkten döndü. Dönen topu takip eden Salvio’nun vuruşunda sol direkten dönen meşin yuvarlağı Fejsa ağlara gönderdi. 0-3

49. dakikada sağ kanatta topla buluşan Salvio’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Fabri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Salvio’nun ara pasında kaleci Fabri ile ceza sahası içinde karşı karşıya Mitroglou’nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

58. dakikada Beck’in sağa kanattan ortasında arka direkte bulunan Cenk’in volesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

72. dakikada Aboubakar’ın pasıyla ceza sahası dışı sağ tarafından topla buluşan Quaresma’nın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ederson’da kaldı.

82. dakikada sol kanattan yapılan ortada Lindelöf’ün topa el ile müdahalesi sonucunda hakem Damir Skomina penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada Quaresma’nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-3

88. dakikada sol kanattan Oğuzhan’ın ceza sahası içine açtığı ortada Aboubakar’ın vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

89. dakikada Quaresma’nın sol taraftan ceza sahasına içine ortasında topla buluşan Aboubakar’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Damir Sakomina xx, Jure Praptorik xx, Robert Vukan xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx (Cenk dk. 46 xxx), Marcelo xx, Tosic xx (Atınç dk. 60 xx), Beck xx, Atiba xx, Tolgay xx (Gökhan dk. 46 xx), Quaresma xxx, Oğuzhan xx, Adriano xx, Aboubakar xxx

Yedekler: Tolga, Olcay, Necip, Kerim Frei

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Benfica: Ederson xx, Eliseu xx, Lindelöf xx, Luisao xx, Semedo xx, Fejsa xx, Pizzi xx (Rafa Silva dk. 63 x), Cervi xx, Salvio xx, Guedes xx (Samaris dk. 75 x), Mitroglou xx (Jimenez dk. 86 ?)

Yedekler: Cesar, Lopez, Carrilo, Almedia

Teknik Direktör: Rui Vitoria

Goller: Guedes (dk. 10), Semedo (dk. 25), Fejsa (dk. 31) (Benfica), Cenk (dk. 58), Quaresma (dk. 83 pen.), Aboubakar (dk. 89) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Tolgay, Aboubakar (Beşiktaş), Pizzi, Luisao (Benfica)

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