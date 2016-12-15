PFDK, bugün yaptığı sonrası birçok kulübe ceza verirken, Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısından dolayı Beşiktaş ve Bursaspor kulüplerine herhangi işlem uygulamadı. PFDK'nın almış kararlar şöyle:

"1- Beşiktaş'ın, 10.12.2016 tarihinde oynanan Beşiktaş - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle ceza tayiniye yer olmadığına, aynı müsabakada Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza tayiniye yer olmadığına,

2- Bursaspor Kulübü'nün, 10.12.2016 tarihinde oynanan Beşiktaş - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle ceza tayiniye yer olmadığına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza tayiniye yer olmadığına,

3- Fenerbahçe'nin, 12.12.2016 tarihinde oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbahçe'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün güney alt A ve B bloklara giriş yapan misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Fenerbahçe idarecisi Mehmet Selim Kosif'in sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Akhisar Belediyespor Kulübü'nün, 11.12.2016 tarihinde oynanan Akhisar Belediyespor - Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı alt tribün B blok VE maraton tribün A,B,C bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- Kardemir Karabükspor Kulübü'nün, 11.12.2016 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası üst B blok ve kuzey kale arkası alt B blok giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- Adanaspor sporcusu Edgar Bruno da Silva'nın, 09.12.2016 tarihinde oynanan Trabzonspor - Adanaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Adanaspor teknik sorumlusu Eyüp Arın'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 9 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- Samsunspor Kulübü'nün, 11.12.2016 tarihinde oynanan Samsunspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton alt C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- Adana Demirspor Kulübü'nün, 10.12.2016 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı üst kuzey tribün C,D,E,F blok güney maraton üst G blok, kapalı güney üst tribün A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, 11.12.2016 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - BandırmasporTFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı tribün A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, akredite edilmeyen kişinin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."