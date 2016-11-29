MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Olcay Şahan’ın ortasında ceza sahası içinde Atınç’ın kafa vuruşunda top savunmadan döndü.
33. dakikada Kerim Frei’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer Şişmanoğlu’nun vuruşunda top kaleci Gökhan’da kaldı.
39. dakikada Olcay Şahan’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Gökhan İnler’in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
52. dakikada Gökhan İnler’in sağ kanattan ortasında arka direte Necip’in kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topu altıpasın önünde Atınç Nukan tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
61. dakikada sol kanttan topla birlikte ceza yayına kadar gelen Kerim Frei sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
63. dakikada Cafercan’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde İhsan Uğur Göktaş’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
72. dakikada Cafercan Aksu’nun ceza yayından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top dışarı gitti.
86. dakikada Necip’in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerim Frei meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Stat: İsmet Paşa
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, Arkın Akgöl xx
Darıca Gençlerbirliği: Gökhan xx, Cem xx, Alper xx, Hayrullah xx, Uğur Karakoç xx, Gökhan Solak xx, Rıdvan Sağlam xx, İhsan Uğur Göktaş xx, Cafercan x (Sinan dk. 78 x), Murat Bölükbaşı xx (Gökhan dk. 60 x), Abuzer xx (Serhan dk. 72 x)
Yedekler: Veysel, Selçuk, Levent, Metehan
Teknik Direktör: Galip Gündoğdu
Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül x, Fatih xx, Atınç xx, Sedat Şahintürk xx (Eslem Öztürk dk. 71 x), Kerim Frei xx, Necip Uysal xx, Muhammed Enes xx (Hamza Küçükköylü dk. 46 x), Gökhan İnler xx, Olcay xx, Ömer Şişmanoğlu xx
Yedekler: Utku, Sezer Yıldırım, Oğuzhan Aydoğan
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: İhsan Uğur Göktaş (dk. 63) (Darıca Gençlerbirliği), Kerim Frei (dk. 61 ve 86) (Beşiktaş)
Sarı kart: Uğur (Darıca Gençlerbirliği)