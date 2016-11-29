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Beşiktaş, Darıca Gençlerbirliği'ni 2 golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası D grubu 1. hafta maçından Beşiktaş deplasmanda Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş, Darıca Gençlerbirliğini 2 golle geçti

29 Kasım 2016 22:34

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Olcay Şahan’ın ortasında ceza sahası içinde Atınç’ın kafa vuruşunda top savunmadan döndü.

33. dakikada Kerim Frei’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer Şişmanoğlu’nun vuruşunda top kaleci Gökhan’da kaldı.

39. dakikada Olcay Şahan’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Gökhan İnler’in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

52. dakikada Gökhan İnler’in sağ kanattan ortasında arka direte Necip’in kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topu altıpasın önünde Atınç Nukan tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

61. dakikada sol kanttan topla birlikte ceza yayına kadar gelen Kerim Frei sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

63. dakikada Cafercan’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde İhsan Uğur Göktaş’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

72. dakikada Cafercan Aksu’nun ceza yayından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top dışarı gitti.

86. dakikada Necip’in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerim Frei meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Stat: İsmet Paşa

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, Arkın Akgöl xx

Darıca Gençlerbirliği: Gökhan xx, Cem xx, Alper xx, Hayrullah xx, Uğur Karakoç xx, Gökhan Solak xx, Rıdvan Sağlam xx, İhsan Uğur Göktaş xx, Cafercan x (Sinan dk. 78 x), Murat Bölükbaşı xx (Gökhan dk. 60 x), Abuzer xx (Serhan dk. 72 x)

Yedekler: Veysel, Selçuk, Levent, Metehan

Teknik Direktör: Galip Gündoğdu

Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül x, Fatih xx, Atınç xx, Sedat Şahintürk xx (Eslem Öztürk dk. 71 x), Kerim Frei xx, Necip Uysal xx, Muhammed Enes xx (Hamza Küçükköylü dk. 46 x), Gökhan İnler xx, Olcay xx, Ömer Şişmanoğlu xx

Yedekler: Utku, Sezer Yıldırım, Oğuzhan Aydoğan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: İhsan Uğur Göktaş (dk. 63) (Darıca Gençlerbirliği), Kerim Frei (dk. 61 ve 86) (Beşiktaş)

Sarı kart: Uğur (Darıca Gençlerbirliği)

Etiketler: beşiktaş, Darıca Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu


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