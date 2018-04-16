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Beşiktaş, F.Bahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında perşembe günü Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.

Beşiktaş, F.Bahçe maçı hazırlıklarına devam etti

16 Nisan 2018 23:48

Spor Toto Süper Lig’de Akhisarspor galibiyetiyle şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü. Siyan-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Vagner Love ve Gökhan Gönül takımdan ayrı çalıştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda çeşitli top oyunları oynayan siyah-beyazlı futbolcular, ardından 3 gruba ayrılarak dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. Oyuncular, pas çalışmasının ardından üç grup halinde dört ayrı minyatür kaleyle maç yaptı. Çalışmanın son bölümünde 3 takım, yarı sahada değişmeli çift kale maç yaptı. Siyah kırmızı ve yeşil takımın mücadelesinde yeşil takım kazanırken, siyah takım forması giyen Ricardo Quaresma her antrenman sonrası olduğu gibi yine sevince katılmak istedi. Yeşil takımdaki futbolcuların engellemelerine karşın sevince bir şekilde girmeyi başaran Quaresma, keyifli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. İdman sonrasında Teknik Direktör Şenol Güneş, Kanadalı golcü Cyle Larin’e özel şut çalışması yaptırdı. Tecrübeli hoca, Larin’e uzaktan ayak içi ve ayak dışı vuruşlar yaptırdı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.  

 

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