Beşiktaş Fenerbahçe CANLI radyo dinle | BJK FB canlı veren radyo kanalları

Beşiktaş Fenerbahçe CANLI radyo dinle! Spor Toto Süper Lig'in 30. hastasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Beşiktaş adına şampiyonluk açısından hayati önem taşıyan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Bir maç eksiğiyle Başakşehir'in bir puan gerisinde bulunan Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet. İki hafta öncesinde Fenerbahçe maçında şaöpiyonluk turu hedefinde olan Beşiktaş'ta hesaplar şaşmoş durumda. Fenerbahçe'nin derbiden galip ayrılması durumunda Süper Lig'de son 4 hafta kıyasıya bir rekabete sahne olacak. Fenerbahçe de derbiyi kazanarak Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettirebilmek hedefinde. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçını canlı veren radyo kanalları hangileri? Bu önemli mücadele radyospor, lig radyo ve TRT Rady'dan canlı olarak dilenebilecek. BJK FB maçını canlı dinlemek için haberimizdeki linklere tıklamanız yeterli. İşte tüm detaylar...

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Aydınus bu sezon ilk kez Beşiktaş maçı yönetecek

Süper Lig’in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan Fırat Aydınus bu sezon ilk kez siyah-beyazlı takımın maçında düdük çalacak. Şampiyonluk yarışının gün geçtikçe daha da heyecanlı bir hal aldığı Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta çok önemli bir derbiye sahne olacak. Ligde lider konumda bulunan Beşiktaş, Vodafone Arena’da ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Tecrübeli hakem, bu sezon ilk defa bir Beşiktaş maçında düdük çalacak. Tecrübeli hakem sarı-lacivertlilerin ise 7. karşılaşmasını yönetecek.

Süper Lig’de bu sezon 20 maç

Fırat Aydınus, 2016-2017 sezonunda ligde 20 mücadelede görev aldı. Aydınus’un yönettiği karşılaşmaların 10’unu ev sahibi ekipler kazanırken, 4 maçta ise gülen taraf deplasman takımları oldu. Deneyimli hakem, bu mücadelelerde 85 defa sarı kart gösterirken, 5 kez de kırmızı kartına başvurdu.

7. Fenerbahçe karşılaşması

43 yaşındaki hakem, bu sezon sarı-lacivertlilerin 6 karşılaşmasında görev aldı. Fenerbahçe, Aydınus yönetimindeki maçlarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kanaryanın rakipleri aleyhine 12 defa sarı kart kullanan Süper Lig hakemi, kırmızı kartına ise 1 kez başvurdu. Fırat Aydınus, en son 28. haftada oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında görev almış ve bu mücadeleyi sarı-lacivertli takım 1-0 kazanmıştı.

20 ay sonra yeniden Beşiktaş

En son 21 Eylül 2015’te Beşiktaş’ın deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı yöneten Fırat Aydınus, yaklaşık 600 gün sonra siyah-beyazlıların maçında görev alacak. Tecrübeli hakem kariyeri boyunca Beşiktaş’ın 30 mücadelesinde düdük çalarken, siyah-beyazlılar bu maçlarda 13 galibiyet, 10 mağlubiyet, 7 beraberlik aldı. Aydınus, son olarak 3 Mayıs 2012’de Beşiktaş’ın evinde Fenerbahçe ile karşılaştığı mücadeleyi yönetmiş ve bu maçta siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Beşiktaş Fenerbahçe 344. randevuda

Süper Lig'in iki dev ekibi Beşiktaş ve Fenerbahçe, tarihlerindeki 344. karşılaşmaya çıkacaklar. Ezeli rekabette Fenerbahçe, 128'e 126 üstün durumda. 89 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Ligin kader maçlarından birisi yarın Vodafone Arena'da oynanacak. Medipol Başakşehir'in, Antalyaspor karşısında galibiyete uzanmasıyla birlikte Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 1'e indi. Zirvede yalnız kalmak isteyen Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet. Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi hesabı var. Sarı-lacivertliler de Başakşehir'in Antalyaspor'u yenmesiyle ilk 2 sıranın 7 puan gerisinde kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başaran Advocaat'ın öğrencileri, ligde de aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

Ezeli rekabette Fenerbahçe üstün

İki takım bugüne dek tam 343 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerabahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. 128 kez rakibini yenmeyi başaran sarı-lacivertli takım, 126 kez ise Beşiktaş'a mağlup oldu. İki takım, 89 maçta birbirlerine üstünlük kuramadı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş evinde 3-2, Fenerbahçe de sahasında 2-0 kazanmıştı. Bu yıl ligde oynanan mücadele 0-0 biterken, Fenerbahçe rakibini Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 yenmeyi başardı.

Taraftarlar saat 15.00'te hareket edecek

Deplasman yasaklarının kalkmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar bu sezon 2. kez Vodafone Arena'da maç seyredecek. Sarı-lacivertli futbolseverler saat 14.00'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde toplanacak. Taraftarları taşıyacak olan otobüsler ise en geç saat 15.00'te Kadıköy'den hareket edecek ve Vodafone Arena'ya doğru yola çıkacak.

Vodafone Arena'da derbi galibiyeti yok

Beşiktaş, bu sezon evinde derbi maçlarda henüz galibiyet elde edemedi. Buna karşılık kupada da Vodafone Arena'da Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Vodafone Arena'da karşılaşacak. Kritik müsabakada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Derbi galibiyetine hasret

Siyah-beyazlı takım, yapımı 3 yıl süren Vodafone Arena'ya 2015-2016 sezonunun 28. haftasında Bursaspor ile oynanan ve 3-2'lik galibiyetiyle biten maçta evine kavuşmuştu. O tarihten bugüne kadar Dolmabahçe'de 2 derbi maçı oynandı. 2016-2017 sezonunun 5. hafta maçında Vodafone Arena'da ilk derbi maçında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar o maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen ucuz kurtuldu ve yeni evinde ilk derbi maçından beraberlikle ayrıldı. Ardından Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde evinde Fenerbahçe'yi konuk eden Kara Kartal, hem ligde hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde evinde mağlubiyet almazken, Vodafone Arena'da ilk yenilgisini 1-0'lık skorla ezeli rakibinden aldı.

Büyük maçlarda eksik

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 3 Şampiyonlar Ligi maçında da galibiyet alamadı. Benfica ile 3-3, Napoli ile 1-1 ve Dinamo Kiev ile Vodafone Arena'da 1-1 eşitlikle sahadan ayrılan siyah-beyazlılar, büyük maçlarda evinde taraftarına galibiyet yaşatmadı. UEFA Avrupa Ligi'nde kalite anlamında siyah-beyazlılardan daha alt seviyede olan Hapoel Beer Sheva'yı 2. turda evinde 2-1 ve 3. turda ise Olympiakos'u Kara Kartal 4-1'lik skorla geçti. Şenol Güneş ve öğrencileri siyah-beyazlıların bu sezon ki en kritik maçında ise Olympiqe Lyon'a 2-1'in rövanşında evinde normal süresi 2-1 biten maçta penaltılarda mağlup olarak taraftarına kritik bir maçta daha galibiyet tattıramadı.

Sadece Trabzonspor

Evinde derbi galibiyetine hasret olan Beşiktaş, sadece Trabzonspor ile ligin 10. haftasında Vodafone Arena'da oynanan kritik maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İlk defa büyük bir takıma karşı Vodafone Arena'da ilk galibiyetini alan siyah-beyazlılar, ardından şampiyonluk yarışında çekiştiği Medipol Başakşehir ile ligin 12. haftasında 1-1 eşitlikle sahasından ayrılarak hayal kırıklığı oluşturmuştu.

Derbi kralı Advocaat

Fenerbahçe'nin Hollandalı hocası Dick Advocaat, bu sezon özellikle derbi maçlarda takımını ayrı bir şekilde hazırlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon rakipleriyle çıktığı hiçbir büyük maçta mağlup olmadı. Medipol Başakşehir'in Antalyaspor deplasmanında kazanmasının ardından gözler derbiye çevrildi. Lider Beşiktaş, aradaki 1 puanlık farkı tekrar 4'e çıkartmak istiyor, Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için, Başakşehir'le arasındaki farkı kapatmanın peşinde. Zorlu randevu öncesinde sarı-lacivertli takımın en büyük kozu ise Teknik Direktör Dick Advocaat. Hollandalı çalıştırıcı, bu sezon özellikle büyük maçlardaki performansıyla alkış aldı. Son olarak TT Arena'da Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu yıl ezeli rakipleri karşısında maç kaybetmedi.

4 galibiyet 1 beraberlik

Fenerbahçe'nin başında bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 5 maça çıkan Dick Advocaat, sadece sahasında oynadığı lig mücadelesinde Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe, kalan 4 maçta ise rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Ligin ilk yarısında Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan karşılaşmadan da 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Trabzonspor deplasmanında 3-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da 1-0 mağlup etmişti. Derbi maçlarda takımını çok iyi motive eden Advocaat, Beşiktaş karşısında da zafer istiyor.

Aboubakar ve Cenk Tosun, Fenerbahçe'yi solladı

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'nin golcüleri Van Persie, Sow ve Fernandao'nun toplam attığı golleri geride bırakmış durumda. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ezeli rekabet öncesi gözler takımlarını hedeflerine taşıyan golcülerde olacak.

Şampiyonluk yoluna emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta, golcü Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, sezona damga vurmuş durumda. Öyle ki iki futbolcunun toplamda attığı gol sayısı bile çoğu takımın ligde toplamda attığı gol sayısından daha fazla.

Cenk ve Aboubakar atıyor

Kritik Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi ise gözler iki ekibin golcülerinde olacak. Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, ligde oynadığı 28 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Başarılı futbolcu toplamda ise 21 gol kaydetti. Vincent Aboubakar ise 22 lig maçında 8, toplamda ise 33 maçta 15 gol attı. İki futbolcunun toplam gol sayısı ise 36 rakamına ulaştı. Bu sayı Spor Toto Süper Lig'de bazı takımların gol sayısından bile daha fazla.

Beklentiler karşılanmadı

Fenerbahçe adına ise bu sezon gol yükünü Moussa Sow ve Robin Van Persie çekiyor. Hollandalı futbolcu bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 7 gol kaydetti. Toplam 31 maçta ise 12 gol kaydeden Van Persie, beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertli Moussa Sow ise ligde oynadığı 20 maçta rakip fileleri 11 kez sarstı. Toplamda Fenerbahçe ile 31 maça çıkan Sow, 13 gol kaydetti. Sarı-lacivertli takımın gol yükünü karşılamaya çalışan Robin van Persie ve Moussa Sow, ezeli rakipleri Beşiktaş'ın gol yükünü çeken Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın toplam gol sayısının çok gerisinde kaldı. Sow ve Van Persie bu sezon toplamda 25 gol atarken, Cenk Tosun ve Aboubakar ise rakip fileleri 36 kez havalandırdı.

Beşiktaş kupanın rövanşına kilitlendi

Bu sezon sahasında tek yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı alan Beşiktaş, Pazar günü ezeli rakibinden rövanşı alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ezeli rekabette Pazar günü farklı duygular yaşanacak. Beşiktaş'ın bu sezon en önemli kozu olarak evinde aldığı galibiyetler ön plana çıkıyor. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde evinde rakiplerine kabus olan siyah-beyazlılara Vodafone Arena'da tek yarayı Fenerbahçe açtı.

Tek yenilgiyi Fenerbahçe'den aldı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'yi evinde konuk eden Beşiktaş, kıran kırana geçen maçta 71. dakikada Robin van Persie'nin golüyle rakibine 1-0 mağlup olmuştu. Kupaya da veda eden Şenol Güneş'in öğrencileri, Fenerbahçe maçının dışında evinde yenilgi yüzü görmedi. Taraftarlarına bu üzücü yenilgiyi unutturmak isteyen Beşiktaşlı futbolcular, Pazar günü oynanacak derbi maçta Fenerbahçe önünde galip gelerek hem kupanın rövanşını almak hem de şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek istiyor.

Beşiktaş'ta kadro şekillendi

Beşiktaş'ta kritik derbi maçı öncesi kadro şekillendi. Teknik Direktör Şenol Güneş, yarın sahaya süreceği ilk 11'ini bugün son kez idmanda deneyecek. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da konuk edecek. Kritik karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacakken, müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Atiba belirsiz

29. haftada Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Atiba Hutchinson, henüz takımla birlikte idmanlara başlamadı. Hafta içerisinde Beşiktaşlı futbolcuların gerçekleştirdiği idmanlara ağrıları nedeniyle katılamayan ve özel program uygulanan Kanadalı futbolcu, dün akşam yapılan antrenmanda sadece sahada çalışmalar gerçekleştirdi. Atiba'nın takımla çalışacak düzeye gelmediği kaydedilirken, Beşiktaş'ın bugün maç öncesi yapacağı son idmanda tecrübeli oyuncunun durumunun netleşeceği tahmin ediliyor.

Tosic cezalı Atınç sahada

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Dusko Tosic, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek. Şenol Güneş, hafta içerisinde yaptığı antrenmanlarda Marcelo'nun yanında genellikle Atınç Nukan'ı denedi. Atınç konusunda ısrarlı olduğu gözlenen Şenol Güneş'in derbi tandeminde Marcelo - Atınç ikilisini oynatması bekleniyor.

Cenk kulübeye Aboubakar 11'e

Son dönemde formsuz olan Beşiktaş'ın genç golcüsü Cenk Tosun'un, derbi maçta kulübeye çekileceği gelen haberler arasında. Bu hafta gerçekleşen idmanlarda da Şenol Güneş, forvette Vincent Aboubakar'ı denediği gözlemlendi. Aboubakar'ın derbi maçta ilk 11'de sahaya sürülmesi ön görülürken, Demba Ba'nın ise 18 kişilik kadroda olması bekleniyor.

Muhtemel 11

Siyah-beyazlıların, evinde oynayacağı kritik Fenerbahçe maçında sahaya şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:

"Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Quaresma, Necip (Atiba), Oğuzhan, Babel, Talisca, Aboubakar."

Fenerbahçe’de kadro sıkıntısı

Zorlu Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe’de kadro sıkıntısı yaşanıyor. Mehmet Topal’ın cezalı, Şener’in de sakat olması, Teknik Direktör Dick Advocaat’ı düşündürüyor. Vodafone Arena’da yarın Beşiktaş’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Dick Advocaat, kadro sıkıntısı yaşıyor. Rizespor ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mehmet Topal’ın yokluğunda bu bölgede Ozan Tufan’ı oynatmayı düşünen Hollandalı hoca, Şener’in sakatlığı sonrasında plan değiştirdi. Şener’in bölgesinde forma giyen Gregory van der Wiel’in sürekli sorun çıkartması ve Fenerbahçe’den ayrılmak istemesi nedeniyle bu futbolcuyu kadroya almayı düşünmeyen Advocaat, sağ bekte Ozan Tufan’ı deniyor. Mehmet Topal’ın yerinde ise daha önce bu bölgede forma giyen Roman Neustadter oynayacak. Ligin ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle yalnızca Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giymeyen Mehmet Topal'ın yokluğunda, Josef de Souza'nın da daha defansif oynaması bekleniyor. Advocaat, Topal'ın oynadığı maçlarda Souza'yı hücuma yakın oynatıyordu.

Sow’u sol kanada çekecek

Robin van Persie’nin cezalı olduğu Çaykur Rizespor karşılaşmasında attığı 2 golle galibiyeti getiren Moussa Sow’un Beşiktaş karşısında da ilk 11’de olması bekleniyor. Golcü futbolcuyu oynatmak isteyen Advocaat, forvet hattında Robin van Persie’ye şans vermeyi planlıyor. Sow’u sol kanatta sahaya sürmeyi planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Aatif’ı ise kulübede oturtacak.

Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağası derbiyi 'Fenerbahçe kazanır' dedi

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını kimin kazanacağını tahmin eden Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağası Tuki, hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde de tahminde bulundu. Darıca’da bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı'nın sevimli üyelerinden olan 97 yaşındaki Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağası Tuki, hafta sonunda Vodafone Arena’da oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde tahminde bulundu. 23 Nisan 2017 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonucunu yaptığı tahmin ile doğru bilen Tuki şimdi de Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için tahminde bulundu. İki takımın da bayraklarının olduğu kutuların önünde uzun süre bekleyen Tuki, maç berabere mi bitecek acaba düşüncelerinin akıllardan geçtiği sırada tercihini yine Fenerbahçe’den yana kullandı.

Çocukların tahmini de Fenerbahçe oldu

Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Arda isimli çocuk, “Maç ya berabere bitecek ya da Fenerbahçe kazanacak. Fenerbahçe’nin gollerini Robin van Persie ve Josef de Souza atacak” dedi. Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Mehmet isimli küçük bir taraftarın ise maç konusunda yaptığı tercih herkesi güldürdü. Küçük Mehmet, Beşiktaşlı olmasına rağmen maçı Fenerbahçe'nin kazanacağını söyledi.

“İyi oynayan kazansın ama Tuki’nin tahmini Fenerbahçe”

Yapılan tahmin ile ilgili açıklamalarda bulunan Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Tuki yaşı itibariyle oldukça tecrübeli. 97 yaşında ve derbiler hakkında da artık tahminleri doğru çıkıyor. Örneğin, Galatasaray - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe’nin kazanacağını bilmişti. Uzun süre Galatasaray’a doğru gidip son anda Fenerbahçe’yi seçmişti. Maçta bir bakıma böyle gerçekleşti. Galatasaray üstünlüğü vardı ama son dakikalarda Fenerbahçe maçı kazandı. Bugün yine tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı. Maçı bekliyoruz, bakalım Tuki doğru bilecek mi? Tabi ki biz kurum olarak dostluk kazansın istiyoruz. Maçın güzel bir atmosferde oynanmasını istiyoruz. İyi oynayan kazansın ama Tuki’nin tahmini Fenerbahçe” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağası Tuki’nin Galatasaray - Fenerbahçe maçının sonucunu doğru bilmesinin ardından hayvanat bahçesi yetkilileri Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için yapılan tercihin doğru çıkıp çıkmayacağını merakla bekliyor.