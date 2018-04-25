Beşiktaş, Futbol ve Dostluk Günü kutlamalarına ev sahipliği yaptı

FIFA ve 2018 Dünya Kupası’nın resmi ortağı Gazprom tarafından yürütülen Dostluk İçin Futbol’un altıncı sezonu tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl programda Türkiye’yi Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy temsil ediyor. Programın tüm katılımcı ülkelerinde eş zamanlı olarak kutlanan Futbol ve Dostluk Günü'nün İstanbul’daki etkinliklerine, Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisleri ev sahipliği yaptı. Etkinlikler kapsamında Beşiktaşlı gençlerle Yıldızsporlu yaşıtları arasında bir dostluk maçı düzenlendi. 3-0 Beşiktaş’ın galibiyetiyle sonuçlanan maç, oyuncular arasında programın dokuz değeri olan; dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onuru temsil eden 'dostluk bilekliklerinin' değiş tokuş edilmesiyle başladı.

Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin’in de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında programın detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantının açılışında konuşan Semih Kılıçsoy, "Bu yıl Dostluk İçin Futbol’a seçilmek bana gurur veriyor. Moskova’da Türkiye’yi ve Beşiktaş’ı en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağım ve bana bu fırsatı verdikleri için organizasyona ve kulübüme teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan açıklamada; programa bu yıl katılan ülkelerin 12 yaş grubu oyuncularından oluşan 32 karma takım, 12-13 Haziran’da Moskova’da düzenlenecek 2018 Dostluk İçin Futbol Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek. 14 Haziran’da ise projenin tüm katılımcıları, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nın açılışına eş zamanlı olarak organize edilecek Altıncı Uluslararası Dostluk İçin Futbol Çocuk Forumu’na katılacak.

Toplantıda Dostluk İçin Futbol Türkiye organizasyonu adına konuşan Filiz Pak, "Bu yıl Dostluk İçin Futbol’a katılan ülke ve bölgelerin sayısı 64’ten 211’e çıktı ve program gerçek anlamıyla tüm dünyayı kapsar hale geldi. Türkiye olarak beşinci kez katıldığımız Dostluk İçin Futbol programında bu yıl da Beşiktaş’ın desteğini almaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Gençlere yönelik böyle projelerin, evrensel değerlerin tüm dünyaya yayılmasına yardımcı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin ise "Beşiktaş olarak Gazprom’un Dostluk İçin Futbol projesine üçüncü kez katılıyoruz. Dostluk İçin Futbol’un teşvik ettiği değerler bizim de yetiştirdiğimiz genç oyunculara kazandırmak istediğimiz değerlerle örtüşüyor ve bu program, gençlerimizin kendilerini uluslararası arenada göstermesi için önemli bir fırsat teşkil ediyor. Semih arkadaşımıza Moskova’da şimdiden başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; Dünya çapında 200’ün üzerinde şehir, dostluk, karşılıklı saygı ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmeyi amaçlayan benzer etkinliklere eş zamanlı olarak ev sahipliği yaptı. Tüm dünyada on binlerce çocuk ve yetişkin, Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü çerçevesinde düzenlenen dostluk maçları, açık antrenmanlar ve diğer etkinliklere katıldı. Bu günde düzenlenen etkinliklere katılan ve eşitlik, farklı kültürlere saygı ve birlikte barış içinde yaşama gibi temel insani değerlere desteğini dile getiren herkes, Dostluk İçin Futbol’un sembollerinden mavi-yeşil dostluk bilekliklerini takıyor. Dostluk İçin Futbol’un altıncı sezonunun yaklaşık bin 500 katılımcısı, 8-15 Haziran’da programın ana etkinlikleri için Moskova’da bir araya gelecek.