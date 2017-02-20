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Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?| BJK Hapoel şifreli mi, şifresiz mi?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 tur ikinci maçındaki Hapoel Beer Sheva mücadelesi hangi gün saat kaçta oynanacak, BJK Hapoel maçı şifresiz mi, hangi kanalda oynanacak? İşte Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva rövanş maçı hakkında aklınıza takılan soruların cevabı.

Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?| BJK Hapoel şifreli mi, şifresiz mi?

20 Şubat 2017 22:21

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş son 32 tur ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Hapoel Beer Sheva'ı maçının rövanşını Perşembe günü Vodafone Arena'da oynayacak.

Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçının yayın saatleri ne zaman olacağı ile ilgili detaylar belli oldu.

TRT'DEN CANLI YAYINLANACAK

23 Şubat 2017 Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak mücadele TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 tur ikinci maçındaki Hapoel Beer Sheva mücadelesi şifresiz mi, hangi kanalda oynanacak? İşte Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva rövanş maçı hakkında aklınıza takılan soruların cevabı.
 

Etiketler: beşiktaş, hangi kanalda, hapoel beer sheva, maç, ne zaman, saat kaçta, şifreli mi, şifresiz mi, TRT 1, uefa


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