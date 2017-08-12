Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Lig’de 43. randevuda

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu’nun ilk haftasında mücadele edecek Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Lig’de 43, toplamda ise 50. kez karşı karşıya gelecekler.

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş ile Antalyaspor yeni sezonun ilk maçında İstanbul Vodafone Park’ta karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar ile siyah-beyazlılar toplamda 50, Süper Lig’de ise 43. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş’ın ezici üstünlüğü bulunuyor

Bugüne kadar Beşiktaş ile Antalyaspor 49 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 49 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 34 yenilgi aldı. İstanbul’da oynanan 24 maçta ise Antalyaspor 1 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 20 yenilgi aldı. İki takım Spor Toto Süper Lig'de ise 42 kez karşılaştı. 42 mücadele sonunda Antalyaspor 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 29 da yenilgi aldı.

En gollü maçta 8 gol

Kırmızı-beyazlılar ile siyah-beyazlılar ilk kez 1982-1983 yılında Süper Lig’de karşı karşıya gelirken, mücadeleden siyah-beyazlılar 6-0 üstün ayrılan taraf oldu. Bu maç iki takım arasında oynanan 49 mücadelede en farklı biten skor olarak tarihteki yerini aldı. Beşiktaş ile Akdeniz temsilcisi Antalyaspor arasında oynanan 49 maçta en çok golün atıldığı iki maç göze çarpıyor. 2006-2007 yılında Süper Lig’de oynanan 4-4 berabere biten ve 2012-2013 sezonunda yine Süper Lig’de oynanan ve Kara Kartal'ın 5-3 galibiyetiyle sona eren maçlarda atılan 8 gollü mücadeleler iki takım arasında oynanan en gollü maçlar olarak kayıtlara geçti.

8 kez 1-0’lık skor alındı

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maçlarda en çok alınan sonuç 1-0’lık skor oldu. İki takım 49 maç sonunda 8 kez 1-0’lık skorla sahadan ayrıldı. 7 kez 2-0 ve 2-1’lik sonuçlarla sahadan ayrılan iki takım, 6 kez ise 3-0’lık sonuç elde etti. 5 maçta ise 0-0’lık sonuç elde eden Antalyaspor ve Beşiktaş, 2’şer kez 3-2, 4-0, 4-2 ve 5-1’lik sonuçları aldı. Akdeniz temsilcisi ile siyah beyazlılar 1’er kez 1-1, 2-2, 3-1, 3-3, 4-1, 4-4, 5-3 ve 6-0’lık skorlarla sahadan ayrıldı.

Antalyaspor 39 gol, Beşiktaş 107 attı

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında 1982-1983 sezonundan bu yana oynanan 49 maçta atılan gollerde İstanbul temsilcisinin ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar ile Antalyaspor arasında oynanan 49 maç sonunda iki takım toplamda 146 gol kaydetti. Atılan 146 golün 107’sini Beşiktaş, 39’unu ise kırmızı beyazlı ekip attı.

Menez, Deniz Kadah ve Drole sakat

Antalyaspor’da sezonun ilk maçında sakatlıkları bulunan Deniz Kadah, Drole ve bu sezon büyük umutlarla transfer edilen Fransız futbolcu Jeremy Menez forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Beşiktaş ile Antalyaspor mücadelesi pazar günü saat 21.45’de Vodafone Park’ta Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Kırmızı-beyazlıların mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Boffin, Celustka, Diego Angelo, Chico, Sakıb Aytaç, Charles, Zeki Yıldırım, Danilo, Maicon, El Kabir ve Eto’o."

Adem Akalan