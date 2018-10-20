Beşiktaş İzmir'de 3 puan arıyor

Mili aranın ardından ligde Göztepe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Galatasaray'ın Bursaspor'la berabere kaldığı haftayı iyi değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirmenin peşinde. Ancak Şenol Güneş'in öğrencileri, son 3 deplasman maçından da beraberlikle ayrılarak 3 puan toplayabildi. Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta Adriano'nun sakatlığı bulunurken, savunmanın önemli isimlerinden Vida da cezalı. Tedavisi devam eden Adem Ljajic'in oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

KARTAL'IN GÖZTEPE'YE ŞANSI TUTUYOR

Geçtiğimiz sezon başında Süper Lig'e yükselen ve iyi bir hava yakalayan Göztepe buna karşın Beşiktaş'la oynadığı 2 maçı da kaybetti. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanırken, Vodafone Park'taki mücadeleden de yine Beşiktaş 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. İki ekip bugüne kadar 67 mücadelede karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Göztepe 10 galibiyet, Beşiktaş ise 36 galibiyet elde etti. 21 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Göztepe, İzmir'de oynanan maçlarda 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, İzmir deplasmanında rakibini 15 kez mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, 1974 yılından bu yana rakibiyle oynadığı 26 karşılaşmada yalnızca 1 kez yenildi. Kayserispor, Trabzonspor ve Konyaspor galibiyetleriyle ligde iyi bir hava yakalayan Göztepe, son maçında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş ise son 4 resmi karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bornova İlçe Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, yarın saat 19.00'da başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği 90 dakikada Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Bozhan Memiş