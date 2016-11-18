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Beşiktaş kafilesi Adana’da

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Adana’ya geldi.

Beşiktaş kafilesi Adanada

18 Kasım 2016 20:06

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla saat 19.00’da Adana Havalimanı’na gelen siyah-beyazlı ekibi, taraftarları karşıladı. Takımları lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, takım otobüsünün önünde meşaleler yaktı. Futbolcuları taşıyan otobüs taraftarlar nedeniyle uzun süre havalimanı önünden ayrılamadı. Taraftarlar futbolcuları görmek için izdihama neden oldu. İzdiham nedeniyle polis ile taraftarlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Otobüs taraftarlar yüzünden güçlükle ilerleyerek havalimanından çıkıp konaklayacağı otele gitti.

Adanaspor-Beşiktaş maçı, yarın saat 19.00’da, 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanacak.

Etiketler: adana, Beşiktaş kafilesi


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