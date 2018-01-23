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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü !

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına basına açık yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü !

23 Ocak 2018 19:18
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü ! - Tıkla İzle

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya deplasmanındaki galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, 19. haftada karşılaşacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına bu akşam basına açık yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Larin de antrenmanda yer aldı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışmada, sakatlıkları nedeniyle Antalya'ya götürülmeyen Pepe ve Tosic de yer aldı. 2 futbolcu da takımla birlikte yapılan çalışmalarda hazır bulundu. İdman öncesinde Şenol Güneş futbolcuları toplayarak kısa bir toplantı yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, yarı sahada minyatür kale taktik maçla sürdü. Çalışmanın devamında futbolcular 2 gruba ayrılırken, bir grup pas çalışması, diğer grup ise bire bir şut çalışması yaptı. Birebir şut çalışmasında hafif bir sakatlık yaşayan Pepe, ciddi bir problem yaşamadı ve antrenmana devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. 

Bozhan Memiş
 

 

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