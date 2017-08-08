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Beşiktaş, Konyaspor ve Fikret Orman, PFDK'ya sevk edildi

TFF Süper Kupa Finali'nde yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Atiker Konyaspor, PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş, Konyaspor ve Fikret Orman, PFDKya sevk edildi

08 Ağustos 2017 18:10

TFF Süper Kupa Finali'nde yaşanan olaylar sonucunda Beşiktaş ve Atiker Konyaspor PFDK'ya sevk edildi.

Aynı zamanda Jeremain Lens'in basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamalar nedeniyle de Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Hukuk Müşavirliği'nce 08.08.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü başkanı FİKRET ORMAN'nın basın toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 08.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabaka Statüsü'nün 10/D maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." 

Etiketler: beşiktaş, Fikret Orman, konyaspor


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