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Beşiktaş Napoli maçı canlı şifresiz canlı izle... BJK Napoli mobil canlı izle

Şampiyon Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Beşiktaş, sahasında İtalya'nın son yıllarda önemli takımları arasına giren Napoli'yi konuk edecek. İtalyan Napoli temsilcimizden ilk maçta aldığı 3-2'lik yenilginin hesabını sormaya geliyor. Peki Napoli Beşiktaş maçı hangi kanalda olacak, Beşiktaş Napoli maçı şifresiz mi? İşte bu iki sorunuzun cevabı ve canlı izleme linki. Beşiktaş Napoli maçı canlı izle, BJK Napoli canlı şifresiz TRT 1'de izle...

Beşiktaş Napoli maçı canlı şifresiz canlı izle... BJK Napoli mobil canlı izle

31 Ekim 2016 20:44

Deplasmanda Napoli’yi 3-2 yenen Beşiktaş, kendi sahasında Napoli’yi ağırlayacak. Milyonlarca taraftar heyecanla maç gününü bekliyor. Kış saati uygulamasına geçilmediğinden ötürü maç saatinde değişiklik var. Peki Napoli Beşiktaş maçı hangi kanalda olacak, Beşiktaş Napoli maçı şifresiz mi? İşte bu iki sorunuzun cevabı ve canlı izleme linki. Beşiktaş Napoli maçı canlı izle, BJK Napoli canlı şifresiz TRT 1'de izle...

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Beşiktaş ile oynayacağı Napoli'nin Teknik Direktörü Maurizio Sarri, ilk maçta alınan sonucu telafi edecek bir skor almak istediklerini söyledi. Vodafone Arena'da düzenlenen basın toplantısına Napoli Teknik Direktörü Maurizio Sarri ve futbolcu Jose Callejon katıldı.

Yarın oynayacakları maçta sıcak bir atmosferde oynayacağını ve bu tür atmosferleri sevdiğini belirten Sarri, "Oyuncularımı motive etmek kolay oluyor. Kazanmak istiyoruz ve bizi bekleyecek olan atmosferin farkındayız. Çok zorlu maçta futbolcular karakterini gösterecektir. Torino'dan geliyoruz. oradan güçlü durduk. Karakterli duruşunu ve iyi oyununu göreceğinden emin olabilirsiniz" dedi.

Callejon: "Bu gruptan çıkmak için maçı kazanmalıyız"

Napoli futbolcusu Jose Callejon, her maçın artık final olduğunu belirterek, "Bu gruptan çıkmak için maçı kazanmalıyız. 3 puan avantaj getirecek. Ligde yeni maçtan çıktık kötü sonuç aldık. güçlü bir takımız. zorlu dönemi atlatacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Cehennem gibi bir stat"

Performansından çok mutlu olduğunu belirten Callejon, "Performansım beni çok mutlu etti. Takım sayesinde gol atıyorum. Türk taraftarları herkes biliyoruz. Cehennem gibi bir stat" dedi. 

Beşiktaş - Napoli maçına İngiliz hakem

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda salı günü sahasında Napoli'yi ile oynayacağı mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Clattenburg yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Vodafone Arena'da Beşiktaş ile Napoli arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekibin maçını İngiliz hakem Clattenburg yönetecek. Yardımcılıklarını ise vatandaşları Jake Collin ve Simon Bennett yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Ian Hussin görev alacak.
Beşiktaş, 4. maçlar öncesinde 5 puanla ikinci sırada yer alırken, Napoli ise 6 puanla lider durumda. 

Beşiktaş’ın grubunda son durum nedir?

Napoli 6 Puan
Beşiktaş 5 Puan
Benfica 4 Puan
Dinamo Kiev 1 Puan

Beşiktaş’ın kadrosu şekilleniyor

Teknik direktör Şenol Güneş maç kadrosunu netleştirmeye başladı. Geçen hafta sakatlanan Talisca ve Necip oynayamazken, Oğuzhan’ın durumu maç saatinde belli olacak. Güneş, orta sahada Necip’in yerine Gökhan İnler’i oynatmayı düşünüyor. Sakatlıktan kurtulan İnler’in performansı merak ediliyor.

(Rıdvan Turşak)

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