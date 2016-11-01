BEŞİKTAŞ 0-0 NAPOLİ

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45'Temsilcimiz savunmada hazırlık pasları yapıyor. Son dakikanın içindeyiz

45'Allan'ın ara pasında Adriano kademeye harika girdi.

45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika eklenecek.

45'Napoli, temsilcimizin yarı sahasına yerleşti. Ayağa pas yapıyorlar.

44'Insigne'nin savunma arkasına pasında Callejon'dan önce Fabri çıktı ve topa sahip oldu.

43'Tolgay'ın pasında Beck sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına pasında Napoli savunması başarılı.

42'Napoli'de sol bek Ghoulam kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Oyun tekrar hareketlendi.

41'Allan sağ kanattan ortaladı. Insigne müsait pozisyonda topu yandan auta attı.

40'Aboubakar ile Beşiktaş hızlı çıktı. Ceza sahası dışından vuruşunda top Reina'da kaldı.

39'Elseid Hysaj'ın uzun pasında Rhodolfo kademeye girdi. Napoli önde baskı yapıyor.

38'Beşiktaş orta alanda pas yapıyor. Beck, uzun göndermek istedi. Top kaybedildi.

37'Insigne topla hızlı çıktı. Beck'in müdahalesinde top tekrar Insigne'ye çarptı ve auta çıktı.

36'Beşiktaş'ın önde presini Napoli aştı. Gabbiadini'nin pasında Rhodolfo kademeye girdi.

35'Yüksek topu Aboubakar göğsüyle indirdi. Talisca topu kontrol etmek isterken Kalidou Koulibaly'nin ayağı fazla kalktı. Faul...

34'Gabbiadi'nin derinlemesine pasında Fabri çıktı ve topu uzaklaştırdı. Öncesinde ofsayt bayrağı kalkmıştı.

33'Quaresma sol kanatta topla buluştu. Pasında top Tolgay'a ulaşmadı.

34'Gabbiadi'nin derinlemesine pasında Fabri çıktı ve topu uzaklaştırdı. Öncesinde ofsayt bayrağı kalkmıştı.

33'Quaresma sol kanatta topla buluştu. Pasında top Tolgay'a ulaşmadı.

32'Bu dakikalarda Beşiktaş önde pres yapıyor. Tempo çok yükseldi.

31'Temsilcimiz kalabalık çıktı. Aboubakar'ın sağ kanatatn getirdiği topta pası başarısız oldu. Devamında Gökhan İnler'in şutunda top savunmadan döndü.

30'Temsilcimiz şu anda savunmada hazırlık pası yapıyor.

29'Qauresma'nın ortasında kafalardan seken top Atiba'nın önünde kaldı. Atiba'nın vuruşunda top direkten dışarı çıktı.

29'Kalidou Koulibaly topla çıktı. Topu kaybetti. Şimdi Beşiktaş atakta...

28'Fabri'nin degajında top doğrudan dışarı çıktı. Napoli yine pas yapıyor.

28'Bu dakikalarda Napoli topla daha çok oynuyor.

28'Bu dakikalarda Napoli topla daha çok oynuyor.

27'Beşiktaş'ta Aboubakar sağ çizgide, Quaresma sol tarafta, Cenk Tosun ise en uçta görev yapıyor.

26'Ceza sahasına gönderdikleri uzun topta Fabri, Insigne'den daha hızlı.

26'Hamsik'in köşe vuruşunda Adriano ön direkte topu karşıladı. Napoli atağı devam edecek.

25'Elseid Hysaj sağ kanattan hareketlendi. Rhodolfo kademeye girdi. Korner...

24'Ghoulam'ın ortasında top savunmadan sekti. Sonrasında Marcelo topu uzaklaştırdı.

23'Cenk Tosun oyuna giriyor. Beşiktaş'ta Tosic kenara geliyor.

22'Hamsik, Gabbiadini'nin koşu yoluna topu gönderdi. Fabri çıktı ve topun sahibi oldu.

21'Tolgay sol kanatta rakibinden çok iyi sıyrıldı. Ortasında Aboubakar zor pozisyonda vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı.

20'Temsilcimiz paslaşarak kullandı. Tüm hatlarıyla Beşiktaş rakip yarı alanda.

20'Qauresma ceza sahasında topla buluştu. Pasını çıkardı ancak Napoli savunmasından geçmedi. Korner...

19'Quaresma sağ kanatta topla buluştu. Ortası Ghoulam'dan geçmedi.

18'Faouzi Ghoulam'ın köşe vuruşunda top doğrudan üst ağlarda kaldı.

18'Köşe vuruşunda ön direkte Beck kafayı vurdu. Tekrar köşe vuruşu...

17'Elseid Hysaj'ın sağ kanattan ortasında Tosic araya girdi. Korner...

17'Korneri paslaşarak kullandılar. Adriano orta açmalarına izin vermedi.

16'Lorenzo Insigne ceza sahasında topla buluştu. Yerden vuruşunda Beck izin vermedi. Korner...

15'Fabri'nin kale vuruşuyla oyun tekrar hareketleniyor.

14'Tosic sakatlık geçirdi. Sağlık ekipleri sahaya girdi.

14'Lorenzo Insigne sağ kanattan çizgiye indi. İçeriye çevirdiği topta Hamsik uygun pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

13'Marcelo'nun pasında Tolgay tek topta sağ kanadı düşündü. Beck ve Quaresma hareketlenmedi.

12'Maçın ilk dakikalarına göre tempo biraz düştü. Beşiktaş ayağa paslarla topun kendinde kalmasına özen gösteriyor.

11'Allan'ın derinlemesine pasında Gabbiadini sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Fabri ayaklarıyla çıkardı.

11'Tolgay orta alanda topu aldığı an Aboubakar'ı düşündü. Pasında Napoli savunması araya girdi.

10'Beşiktaş savunmada hazırlık pasları yapıyor. Top bir süredir temsilcimizde...

9'Lorenzo Insigne'nin pasında Hamsik sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına ortasında Marcelo yine kademeye girdi.

8'Tolgay sol çaprazda rakibini şık bir hareketle geçti. Sonrasında yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi. Aboubakar'ın önünde kalan topta Quaresma boş pozisyondaydı. Aboubakar'ın pası hatalı.

7'Qauresma sağ kanatta topla buluştu. Beck'in koşu yoluna gönderdiği top hızlı. Napoli savunmadan çıkıyor.

6'Ghoulam'ın sol kanattan ortasında Fabri çıktı ve topun sahibi oldu.

6'Uzun pasta Aboubakar topa hareketlendi. Kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi ancak hakem Aboubakar'ın Kalidou Koulibaly'e faul yaptığı görüşünde...

5'Beşiktaş savunmada hazırlık pasları yapıyor.

5'Hamsik'in uzun topunda Marcelo kafayla uzaklaştırdı. Devamında Beck'e faul yapıldı.

4'Gökhan İnler'in uzun pasında Napoli savunma topa sahip oldu.

4'Gabbiadi'nin derinlemesine pasında Marcelo kademeye girdi. Aboubakar ile temsilcimiz hızlı çıktı.

3'Tolgay Arslan orta alanda yerde kaldı. Faul bekledi ancak hakem aynı görüşte dğeil.

3'Napoli kapılan topta sol kanattan hızlı çıkmak istedi. Beck kademeye girdi.

2'Napoli, kaptığı topla hızlı çıktı. Hamsik'in pasında Gabbiadini ofsayt pozisyonunda

2'Faouzi Ghoulam sol kanattan ortaladı. Gabbiadini kale sahasında vuruşunu yaptı. Top Fabri'de kaldı.

1'Karşılaşma Arena'da 40 bin kişinin yoğun tezahüratıyla başladı.

STAT: Vodafone Arena

SAAT: 20:45

HAKEM: Mark Clattenburg

BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Gökhan İnler, Quaresma, Tolgay, Adriano, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

NAPOLİ: Reina, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam, Jorginho, Maggio, Hamsik, Zielinski, Callejon, Gabbiadini, Insigne.

TEKNİK DİREKTÖR: Maurizio Sarri

KADRODA SÜRPRİZ

Şenol Güneş, orta sahada Gökhan İnler ile Atiba'yı birlikte oynatıp sakatlıktan henüz çıkan Oğuzhan'ı yedek soyunduracak.