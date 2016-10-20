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Beşiktaş Napoli'yi 3-2 devirdi! İşte son puan durumu... Beşiktaş'ın puanı kaç oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda İtalya temsilcisi Napoli ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, sahadan 3-2 galip ayrılarak puanını 5 yükseltti ve gruptan çıkmak adına önemli bir avantaj elde etti. Peki Beşiktaş kaç puan oldu grupta? Beşiktaş'ın grubunda lider kim? İşte bu soruların cevabı

Beşiktaş Napoliyi 3-2 devirdi! İşte son puan durumu... Beşiktaşın puanı kaç oldu?

20 Ekim 2016 00:04

San Paolo'da oynanan mücadelede ev sahibi Napoli'nin gollerini 30. dakikada Mertens ve 69. dakikada Gabbiadini atarken temsilcimiz Beşiktaş'a galibiyeti getiren gollerini 12. dakikada Adriano ve 38. ve 86. dakikalarda Aboubakar kaydetti. Bu sonucun ardından temsilcimiz Beşiktaş puanını 5 yapıp grupta ikinci sıraya yükselirken, Napoli 6 puanda lider olarak kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu B Grubu maçındaBenfica deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etti. ağırlıyor...

GRUPTAKİ DİĞER MAÇ

Dinamo Kiev 0-2 Benfica

NSK Olympiyskiy'de oynanan maçta konuk ekip Benfica'ya galibiyeti getiren gollleri 9. dakikada Salvio ile 55. dakikada Cervi kaydetti.

Bu sonucun ardından ev sahibi Dinamo Kiev 1 puanda kalırken Benfica puanını 4'e yükseltti. (Rıdvan Turşak)

İŞTE GRUPTAKİ SON PUAN DURUMU

 

RIDVAN TURŞAK

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