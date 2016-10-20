San Paolo'da oynanan mücadelede ev sahibi Napoli'nin gollerini 30. dakikada Mertens ve 69. dakikada Gabbiadini atarken temsilcimiz Beşiktaş'a galibiyeti getiren gollerini 12. dakikada Adriano ve 38. ve 86. dakikalarda Aboubakar kaydetti. Bu sonucun ardından temsilcimiz Beşiktaş puanını 5 yapıp grupta ikinci sıraya yükselirken, Napoli 6 puanda lider olarak kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu B Grubu maçındaBenfica deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etti. ağırlıyor...

GRUPTAKİ DİĞER MAÇ

Dinamo Kiev 0-2 Benfica

NSK Olympiyskiy'de oynanan maçta konuk ekip Benfica'ya galibiyeti getiren gollleri 9. dakikada Salvio ile 55. dakikada Cervi kaydetti.

Bu sonucun ardından ev sahibi Dinamo Kiev 1 puanda kalırken Benfica puanını 4'e yükseltti. (Rıdvan Turşak)

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RIDVAN TURŞAK