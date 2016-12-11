Beşiktaş’ta çevik kuvvete yönelik düzenlenen bombalı saldırıda olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, patlamada yaralananlar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki bazı özel hastanelere götürüldü.

Aralarında polis müdürleri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin patlamada yaralandığı öğrenildi. Patlamada yaralanan bazı polislerin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Emrah Kuş - Harun Basat - Murat Horoz - Murat Solak - Oğuzcan Yazar - Sadık Kahraman