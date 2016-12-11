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Beşiktaş patlamasında yaralananlar hastanelere sevk edildi

İstanbul Beşiktaş’ta çevik kuvvete yönelik düzenlenen bombalı saldırıda yaralananlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Beşiktaş patlamasında yaralananlar hastanelere sevk edildi
İstanbul'da patlama! Olay yerinden dehşet görüntüler... - Foto Galeri

11 Aralık 2016 00:43
Beşiktaş patlamasında yaralananlar hastanelere sevk edildi - Tıkla İzle

Beşiktaş’ta çevik kuvvete yönelik düzenlenen bombalı saldırıda olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, patlamada yaralananlar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki bazı özel hastanelere götürüldü.

Aralarında polis müdürleri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin patlamada yaralandığı öğrenildi. Patlamada yaralanan bazı polislerin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. 

Ahmet Faruk Sarıkoç - Emrah Kuş - Harun Basat - Murat Horoz - Murat Solak - Oğuzcan Yazar - Sadık Kahraman


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