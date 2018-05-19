Beşiktaş Sivasspor canlı izle (Bein Sports) BJK Sivas maç kaç kaç ?

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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve düz koşu ile başladı. Ortada top kapma ve stretching hareketleriyle devam etti. Siyah-beyazlılarda hafif sakatlığı bulunan Tolgay Arslan takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor

Tosic transferi için Çin Kulübü Guangzhou ile görüşmelere başlandığını açıklayan Beşiktaş, takviye için de çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, lig bitimiyle birlikte Demba Ba ve Burak Yılmaz için çalışmalarını hızlandıracak.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek için harekete geçiyor. Dusko Tosic'i Guangzhou'ya 4,5 milyon Euro karşılığında satan siyah-beyazlılar, takviye için de lig bitimiyle birlikte görüşmelerine hız verecek. Takımın ligi 4. sırada tamamlaması durumunda sezonu erken açacak olan Beşiktaş, transferleri de bir an önce tamamlamanın peşinde. Göztepe forması giyen Demba Ba ve Trabzonspor'dan ayrılması gündeme gelen Burak Yılmaz için girişimlerini hızlandıracak olan siyah-beyazlılar, hafta başından itibaren görüşmelere başlayacak. Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer isim ise bordo-mavili formayı giyen Okay Yokuşlu. Bu futbolcu için de nabız yoklayacak olan yönetim, Trabzonspor'un şartlarını öğrendikten sonra harekete geçecek.

Beşiktaş Sivasspor nasıl canlı izlenir?

Beşiktaş Sivasspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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