Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarına 10 eksikle başladı

Süper Lig'in son maçında taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, 2 gün izin yaptıktan sonra bu maçın hazırlıklarına başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana Portekiz'de olan Pepe ve Quaresma, transfer görüşmelerini tamamlamak için Çin'e giden Tosic ve 20'lik dişini çektirdiği izin dinlenen Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Atiba, Negredo, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Tolgay Arslan ve Atınç katılmadı. Isınma hareketlerinin ardından top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Çift kale maç sırasında aldığı darbeyle omzundan sakatlanan Vida, daha sonra antrenmana devam etti. Çalışmayı takip eden futbolcu yakınları, antrenmanın ardından Şenol Güneş ve oyunculara yoğun ilgi gösterdi. Hazırlıklarına yarın devam edecek olan Beşiktaş, saat 18.00'de basına açık çalışacak.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

