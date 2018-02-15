Beşiktaş yarı finalde !

Karşılaşmaya Rautins ve Taylor’un 3 sayılık atışlardan bulduğu sayılarla başlayan Banvit, skoru 6-2 yaptı. Daha sonra DJ Strawberry ve Weems ile sayılar üreten Beşiktaş, 7-0’lık seri yakaladı: 9-6. Karşılıklı sayılarla geçilen bölümde eşitlik bozulmayınca periyot 15-15 sona erdi.

İkinci periyota Kenan ve Clark’ın 3 say çizgisi gerisinden bulduğu 3’lüklerle giren Beşiktaş, 21-15 öne geçti. Hücumda DJ Strawberry ve Clark’ın önderliğinde üst üste sayılar bulan siyah-beyazlılar, farkı çift hanelere taşıdı: 29-19. Farkın kapanmasına izin vermeyen Beşiktaş, devreye 9 sayı farkla 41-32 önde girdi.

Üçüncü periyodun başında Lalanne ile pota altından Diebler ile de dış atışlardan sayılar bulan Beşiktaş, skoru 49-35’e getirdi. Daha sonra Adams, Kenan ve Diebler ile üst üste üçlükler bulan siyah-beyazlılar, Strawberry’in de boyalı alandan attığı basketle farkı 20 sayıya çıkardı: 60-40. Son anlarda Kenan ve Erkan ile hücum etkinliğini sürdüren Beşiktaş, periyodu 67-44 üstün tamamladı.

Son periyotta Banvit’in farkı kapamasına izin vermeyen Beşiktaş, parkeden 80-63’lük skorla galip ayrıldı. Müsabakanın en skoreri Banvit’ten 16’şar sayı ile oynayan Thomas ile Kulig olurken, siyah-beyazlılarda ise Clark ile Strawberry 14’er sayı ile oynadı. Beşiktaş, bu sonuçla yarı finalde TOFAŞ’ın rakibi oldu. Maçın yıldızı ödülünü de siyah-beyazlılardan DJ Strawberry aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Zafer Yılmaz xx, Kaan Büüykçil xx

Beşiktaş Sompo Japan: Ömer Al x, Muratcan Güler x, Clark xxx 14, Erkan x 2, Adams xx 5, Sertaç xx 6, Can Maxim Mutaf xx 6, DJ Strawberry xxx 14, Kenan xx 11, Jon Diebler xx 6, Weems xx 3, Lalanne xx 13

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Banvit: Thomas xxx 16, Şehmus x 1, Kulig xxx 16, Tolga Geçim x, Can xx 8, Erkin x, Vidmar xx 6, Rautins xx 8, Rıdvan x, Taylor xx 4, Caloiaro xx 2, Berke x 2

Başantrenör: Saso Filipovski

1. Periyot: 15-15

Devre: 41-32 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. Periyot: 67-44 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

5 faulle çıkan: Rautins (32.31) (Banvit)

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, galip geldiklerini için mutlu olduğunu dile getirerek, “Kazanmak istediğimiz maçı kararlı bir şekilde kazandık” dedi.

Beşiktaş Sompo Japan, PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Banvit’i 80-63’lük mağlup etti ve yarı finalde TOFAŞ’ın rakibi oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Başantrenörü Ufuk Sarıca ile oyunculardan Cody Lalanne açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için mutlu olduğunu belirten Ufuk Sarıca, “Her maçın final odluğu bir turnuva oynuyoruz. Müthiş oynadık. Sahada çok çalışkandık. İlk yarı 9 sayı önde girdik. Banvit iyi bir takım. Üçüncü periyot da farkı açtık. Bu periyotta hücumda şutları da değerlendirdik. Kazanmak istediğimiz maçı kararlı bir şekilde kazandık. Sonuçta bir maç kazandık. En önemli final cumartesi günü oynayacağımız maç. Taraftarımız maç gelmeli. TOFAŞ önemli bir rakip. Bu sezon bizi iki kez yendiler. Banvit’e de Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Cody Lalanne ise çok iyi bir maç oynadıklarını, defansta ve hücumda istediklerini yapınca amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

BANVİT CEPHESİ

Banvit Başantrenörü Saso Filipovski, Beşiktaş’ın kendilerine basketbol dersi verdiğini söyledi.

Banvit, PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş Sompo Japan’a 80-63 mağlup oldu. Müsabakanın ardından yapılan basın toplantısında Banvit Başantrenörü Saso Filipovski ile oyunculardan Adonis Thomas konuştu. Beşiktaş’ı tebrik ederek sözlerine başlayan Saso Filipovski, “Bugün iyi olan onlardı. Bizden sert oynadılar. Bize basketbol dersi verdiler. Sakatlıklara rağmen daha iyi oynamalarını bekliyordum fakat olmadı. Şu anda gelen ara basketbolumuzu geliştirmek ve sakat oyuncularımızı iyileştirmek için iyi olacak” diye konuştu.

Adonis Thomas ise maçın genelinde sert olamadıklarından dolayı kaybettiklerini söyledi.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu -Bora Akyol