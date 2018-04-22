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Beşiktaş Yeni Malatya canlı izle (Bein Sports Lig TV) BJK Malatya maç kaç kaç ?

Beşiktaş Yeni Malatya maçını canlı izlemek isteyen iki takım taraftarları Beşiktaş Yeni Malatya şifresiz canlı izle aramaları yapıyor. Yine taraftarlar arama motorları üzerinden Beşiktaş Yeni Malatya şifreli veya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor. İşte mücadeleyi canlı izleme yolları. Tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz...

Beşiktaş Yeni Malatya canlı izle (Bein Sports Lig TV) BJK Malatya maç kaç kaç ?

22 Nisan 2018 00:09

Beşiktaş Yeni Malatya canlı izle! Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Beşiktaş Yeni Malatya maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Beşiktaş Yeni Malatya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Beşiktaş Yeni Malatya maçı canlı izleme yolları. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

E. Yeni Malatyaspor mesaisi Güneş'siz başladı

Beşiktaş, ligde oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yardımcı antrenörler eşliğinde başladı.
Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında E.Y. Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Dünkü derbide yaşanan olayda yaralanan Teknik Direktör Şenol Güneş'in yokluğunda takımı tecrübeli hocanın yardımcıları çalıştırdı. Dün akşamki maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas yapıldı. İdman kanat çalışması, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Evkur Yeni Malatyaspor’dan Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşanan saha olayları nedeniyle, siyah-beyazlı kulübe geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Açıklamada futbolun dostluk olduğu vurgulanırken, olayları çıkaranlara ise ‘holiganlar’ ifadesinin kullanılması dikkat çekti. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün açıklamasında, “Gerçek Fenerbahçe taraftarını tenzih ederek futbolun “dostluk” ilkesine aykırı hareket ederek futbolu çirkinleştiren holiganları kınıyor, bu akşam oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçında yaralanıp hastaneye kaldırılan Teknik direktör Şenol Güneş başta olmak üzere,Beşiktaş Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Beşiktaş Yeni Malatya nasıl canlı izlenir?

Beşiktaş Yeni Malatya maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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