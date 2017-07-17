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Beşiktaş'ın itirazı kabul edilmedi

UEFA Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Lyon maçından sonra aldığı 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına yaptığı itirazı reddetti.

Beşiktaşın itirazı kabul edilmedi

17 Temmuz 2017 17:49

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'da oynanan Olympique Lyon karşılaşması sonrası Beşiktaş'a verilen bir daha benzer olayların tekrar yaşanması halinde verilecek 1 yıl men ve para cezasının itirazı kabul edilmedi.
UEFA'nın resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"13 Temmuz'da toplanan UEFA Tahkim Kurulu Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle siyah-beyazlı kulübe verilen 2 yıl ertelemeli bir yıl Avrupa kupalarından men ve 100 bin avro para cezasına yapılan itirazı reddetti."
 

Etiketler: beşiktaş


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