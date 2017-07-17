Beşiktaş'ın itirazı kabul edilmedi

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'da oynanan Olympique Lyon karşılaşması sonrası Beşiktaş'a verilen bir daha benzer olayların tekrar yaşanması halinde verilecek 1 yıl men ve para cezasının itirazı kabul edilmedi.

UEFA'nın resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Temmuz'da toplanan UEFA Tahkim Kurulu Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle siyah-beyazlı kulübe verilen 2 yıl ertelemeli bir yıl Avrupa kupalarından men ve 100 bin avro para cezasına yapılan itirazı reddetti."

