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Beşiktaş'ın savunması çöktü

Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 lig maçında kalesinde 8 gol gördü. Siyah-beyazlı takımda savunma adeta çöktü. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olan siyah-beyazlı takım ligde son haftalarda yediği gol sayısıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaşın savunması çöktü

30 Nisan 2017 21:20

Şampiyonluk yarışında çekiştiği Medipol Başakşehir'e 3 golle mağlup olarak 29. haftayı mağlubiyetle kapatan Beşiktaş, kritik haftalar öncesi kan kaybediyor. Şenol Güneş'in öğrencileri, son 3 haftada ise savunmada yaşadığı sıkıntılarla adeta maç başına kalesinde 2 gol ortalaması ile mücadele ediyor. Ligin 27. haftasında oynanan ve Trabzonspor'u 4-3'lük skorla mağlup eden Şenol Güneş'in öğrencileri kalesinde 3 gol görerek, ligde bu sezon oynadığı maçlarda ilk kez kalesinde 3 gol birden görmüştü. Ardından 28. haftada Adanaspor ile evinde karşılaşan Beşiktaş, o maçı ise 3-2'lik skorla kazanmıştı. Ancak o maçta kalesinde 2 gol gören Kara Kartal'da bu tablo 3 puan kazanılmasına rağmen savunmada yaşanan sıkıntıyı ön plana çıkardı. Zirve mücadelesinde ise Medipol Başakşehir'e 3-1'lık skorla mağlup olan Beşiktaş, ligde oynadığın son 3 maçta 8 gol görerek, maç başına kalesinde 2,7 gol görme ortalaması ile mücadele ediyor. 

Etiketler: beşiktaş, savunma


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