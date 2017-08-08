Beşiktaş’ta 153’üncü kez ‘Ustalara Saygı’ gecesi

Kültür, sanat, edebiyat ve düşünce dünyasındaki usta isimlerin vatandaşlarla buluşmasını hedefleyen Beşiktaş Belediyesi, “Ustalara Saygı” toplantıları kapsamında bu sene sanat hayatının 50’inci yılını dolduran ‘Selçuk Ural'sevenleriyle buluşturdu. 12 yıldır düzenlenen “Ustalara Saygı” etkinliklerinin 153'üncüsü yaz dönemi nedeniyle Abbasağa Parkı’nda açıkhavada gerçekleşti. 1960’lı yıllardan bu yana sahnelerde olan Ural, gecede hayranları için en sevilen şarkılarını seslendirdi.

“Dertlerimi Zincir Yaptım”, “Güle Güle Sana”, “Aşkın Mapushane”, “Serseri’’ gibi bestelerini seslendiren sanatçıya, vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Milyonların gönüllerinde taht kurmuş olan Selçuk Ural’ın bu gecesine sanatçı arkadaşları, Ali Rıza Binboğa, Bedri Baykam, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Çetin Soysal, Ersan Başbuğ, Ferhat Göçer, Salim Dündar gibi usta isimlerde katılarak, şarkılarıyla ve sohbetleriyle geceye renk kattı.