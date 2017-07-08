Beşiktaş'ta Gökhan İnler ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'a sezon başında Napoli'den transfer olan Türk asıllı İsviçreli oyuncu Gökhan İnler'in sözleşmesi siyah-beyazlı kulüple karşılıklı olarak feshedildi. Deneyimli orta saha oyuncusu geçen sezon siyah-beyazlı forma ile 34 maça çıkmıştı.