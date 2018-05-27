Beşiktaş'ta gözler transferde!

Ligi 4. sırada bitirerek hedefinin uzağında kalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Özelikle kombine kart ve loca satışlarından iyi bir gelir elde eden siyah-beyazlılar, Tosic'in bonservisinden gelen 5 milyon Euro'nun ardından, maliyeti yüksek olan bazı isimleri de satarak kasayı doldurmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, Talisca konusundaki planını da halen koruyor. 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak için kaynağa ihtiyacı olan siyah-beyazlılar, bu futbolcuyu satın alıp, Roma'ya daha fazla satmanın hesapları içinde. Beşiktaş'ın buradaki bir diğer atağı ise İtalyan ekibinin Brezilyalı sağ beki Bruno Peres için. Talisca'yı Benfica'dan 21 milyon Euro'ya alıp, Roma'ya 30 milyon Euro'ya satarak 9 milyon Euro kar etmek isteyen siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki sağ bek Bruno Peres'i de kadroya dahil etmek istiyor. Talisca'nın bölgesinde oynayan genç yıldız Gerson da bir diğer hedef. Siyah-beyazlı yetkililer, İtalyan yöneticilere, "Gerson'u kiralık olarak verin" talebinde de bulundular. Roma'yla görüşmeler sürerken, Beşiktaş'ın mayıs ayı sonuna kadar Talisca konusunda adım hakkı bulunuyor.

Alfredo Morelos gündemde

Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta gündemine gelen Kolombiyalı genç forvet Alfredo Morelos, Beşiktaş'la ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. Glasgow Rangers forması giyen 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon attığı 18 golle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde bu futbolcu için İskoç ekibinin kapısını çalması bekleniyor. Çin'e transfer olacağı iddia edilen Alfredo Morelos, bu ülkeye gitmeyi kabul etmemiş ve bu dosyayı kapatmıştı.

Bozhan Memiş

