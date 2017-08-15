Beşiktaş’ta Kasımpaşa hazrılıkları sürüyor

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması ağırlıklı oldu. Antrenmana takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başlandı. Çalışmanın geride kalan bölümünde pas çalışması, 5’e 2 çalışması, minik kale oyun çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve ayak tenisi oynandı. İdman, üç takım halinde yarım sahada yapılan turnuva maçları ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek

Bozhan Memiş