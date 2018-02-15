Beşiktaş’ta kaza yapan motosiklet alev alev yandı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bir süre kaydıktan sonra bir otomobile çarparak alev alev yandı.

Beşiktaş, Dolmahahçe Sarayı önünde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 14.30 sıralarında Dolmabahçe Sarayı önünde seyir halinde olan Anıl Özışık'ın kullandığı motosiklet bir anda kontrolden çıktı. Hızla yola savrulan motosiklet seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Otomobile çarpan motosiklet alev alev yanmaya başladı. Motosikletin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan motosikleti söndürdü.

Motosikletin kontrolünü kaybederek yola savrulan sürücü Anıl Özışık ise kazayı yara almadan atlattı. Olayın şokunu atlatamayan sürücüye arkadaşları destek oldu. Kontrolden çıkan motosikletin çarptığı otomobil sürücüsü Hüseyin Gün, "Motosiklet önüme düştü. Sürücü diğer tarafa savruldu. Motosiklet bana çarptı. Ardından alev aldı. Bende son anda yanmaktan kurtuldum’’ diyerek yaşanan kaza anını anlattı.

Oğuzcan Yazar - İsmail Coşkun

