Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’daki patlamayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’den bilgi aldı.

Bakan Soylu: İstanbul’daki saldırıda 20 yaralı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada İstanbul’da meydana gelen patlamayla ilgili, “Saldırının hedefi Çevik Kuvvet polisleri oldu. Bombalı bir araç olduğu değerlendiriliyor. 20’ye yakın yaralımız var. Şehit sayısı konusunda bilgimiz yok” şeklinde konuştu.

PATLAMA SONRASI DETAYLAR:

-İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında ilk belirlemelere göre bombalı araçla saldırı düzenlendi. Olayda 20 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'dan İstanbul'a geldi

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'ta çevik kuvvet ekibine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin terörden sorumlu başsavcı vekili İsmail Uçar ile 5 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

-Sağlık Bakanlığı: Hastanelerimizde kan ihtiyacı bulunmamaktadır

- Beşiktaş'taki saldırıya ilişkin 6 cumhuriyet savcısı görevlendirildi

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki bombalı saldırıya ilişkin, "Canlı bomba olduğu değerlendiriliyor" dedi.

-İstanbul Beşiktaş’ta çevik kuvvete yönelik düzenlenen bombalı saldırıda yaralananlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Beşiktaş’ta çevik kuvvete yönelik düzenlenen bombalı saldırıda olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, patlamada yaralananlar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki bazı özel hastanelere götürüldü.

Aralarında polis müdürleri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin patlamada yaralandığı öğrenildi. Patlamada yaralanan bazı polislerin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

ayrıntılar geliyor....