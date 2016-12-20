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Beşiktaş'taki saldırıda polisi cep telefonu kurtardı

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu Beşiktaş’taki hain terör saldırısında yaralanan polislerimizi evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Polis memuru Bayram Yılmaz’ın o gece cep telefonu sayesinde kurtulduğu öğrenildi.


20 Aralık 2016 13:31

10 Aralık’ta Beşiktaş - Bursaspor müsabakası sonrası güvenliği sağlayan çevik kuvvet polislerine hain teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan ve Esenler’de ikamet eden polis memurlarına Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, Esenler Sağlık Grup Başkanı Arzu Aydınlı ve Esenler Belediyesi Genel Koordinatörü Mehmet Çelik ile birlikte geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hastanede gördükleri tedavilerin ardından evlerine geçen polis memurları ile sohbet eden Başkan Göksu, o gece yaşananları bir de gazi polislerden dinledi.

Hayatını cep telefonu kurtardı
İlk olarak ziyaret edilen Oruç Reis Mahallesi’nde ikamet eden Bayram Yılmaz’ın o gece hayatını cebinde bulunan cep telefonunun kurtardığı anlaşıldı. Gazi polis memuru Yılmaz, bombadan çıkan şarapnel parçalarının bacağındaki atar damara ulaşmamasını cep telefonun sağladığını belirtti. Yılmaz ile sohbet eden Başkan Göksu, kullanılamaz hale gelen telefonu da yakından inceledi. Polis memuru Bayram Yılmaz o gün annesinin Esenler Dörtyol Meydanı’nda Halep'e yardım için kurulmuş çadırda yardımda bulunduğunu, belki de bu sadaka sayesinde bugün hayatta olduğunu dile getirdi. Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da sadakanın belaları defettiğini hatırlatarak, "Cenab-ı Allah şifalar versin" dedi.

Soğulcak, görevine başladı
İkinci ziyaret Menderes Mahallesi’nde ikamet eden Kerim Soğulcak’a gerçekleştirildi. Durumu oldukça iyi olan Soğulcak gerçekleştirilen ziyaret için teşekkür etti. Patlama sırasında sırtından ve yüzünden yaralandığını ve cam kırıklarının temizlenmesi ile birlikte tedavisinin gerçekleştirildiğini ifade eden Soğulcak görevine de başladığını dile getirdi.

Şarapnel parçaları çıkarıldı
Son ziyaret ise Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hasan Aktaş’a yapıldı. Evinde tedavisi süren polis memuru Aktaş’ın sol bacağında tendon kopuğu ve ensesinde ise şarapnel parçası var. Vücudundan çıkarılan şarapnel parçalarını inceleyen Başkan Göksu’ya bilgi veren Esenler İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren saldırıda kullanılan bombanın tesirinin daha fazla artması için demir parçalar eklendiğini, bunun da daha fazla hasara sebebiyet verdiğini belirtti. Polis memuru Aktaş ise durumunun çok iyi olduğunu ifade ederek, “Keşke herkes bizim gibi böyle yaralanmış olsaydı. Bizler Allah’a şükürler olsun çok iyiyiz. Şehit olan kardeşlerimize üzülüyoruz” dedi.

Hain saldırıda Esenler’de yaşayan Adem Oğuz şehit olmuş, hafif yaralanan bir diğer polis memuru Hidayet Kardaş ise tedavisinin ardından görevine dönmüştü. 

Etiketler: beşiktaş, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu


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