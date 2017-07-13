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Beşiktaş’tan teşekkür mesajı

Beşiktaş Kulübü, Olympique Lyonnais’a transfer olan Marcelo için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Beşiktaştan teşekkür mesajı

13 Temmuz 2017 15:58

Siyah beyazlı kulübün "Teşekkürler Marcelo Guedes" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Beşiktaşımıza 2015-16 sezonu devre arasında katılan Marcelo Guedes, üst üste 2 şampiyonluğumuza önemli katkılar yaptı. Karakteriyle, sahadaki özverisiyle, saha dışındaki tavırlarıyla Beşiktaşımıza çok yakıştığını her fırsatta gösterdi. Kulübümüz için fedakarlıktan kaçınmayan kişiliğiyle taraftarlarımızın da kalbini kazanan Marcelo Guedes ile yollarımız ayrıldı. Beşiktaş tarihine geçen futbolcular arasına katılan Marcelo Guedes’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Etiketler: beşiktaş, Olympique Lyonnais


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