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Beşiktaş'tan Tosic'e başsağlığı mesajı

Beşiktaş'tan Tosic'e başsağlığı mesajı
Beşiktaş'tan Tosic'e başsağlığı mesajı

Beşiktaş, eski futbolcusu Dusko Tosic’in babası Milorad Tosic'in vefat etmesi sebebiyle Sırp futbolcuya başsağlığı mesajı yayınladı.

Beşiktaş, eski futbolcusu Dusko Tosic'i unutmadı. Sırp stoperin babasının hayatını kaybetmesi üzerine siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından başsağlığı dileyerek, "Eski futbolcumuz Dusko Tosic'in babası Milorad Tosic'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tosic ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı. 

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen 33 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon sonunda Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F'e transfer olmuştu.  

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