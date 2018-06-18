Beton mikseri çay bahçesine devrildi: 1 ölü

Sürmene ilçesine bağlı Oylum mahallesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada Hüseyin Akbayrak (53) yönetimindeki 61 K 25091 plakalı beton mikseri karşısına çıkan araca yol vermek istedi. Sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu çay bahçesine devrilen beton mikserini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla beton mikserinde sıkıştığı tespit edilen sürücü ve yanındaki Mehmet Akbayrak bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü Hüseyin Akbayrak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Mehmet Akbayrak 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İsmail Kılıç