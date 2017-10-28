Beton mikseri devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Kaza Düzce Kuzey Çevreyolu Musababa köyü mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kaynaşlı’dan Konuralp istikametine gitmekte olan Selami Saltuk (68) idaresindeki 81 AK 697 plakalı beton yüklü mikser kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra elektrik direğine çarparak durabilen beton mikserinin sürücüsü olduğu yerde sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren çabası sonucunda sürücünün cansız bedeni çıkartıldı.



Diğer yandan kazayı haber alan sürücünün yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ali Yıldız