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Beton mikseri köprü üzerinden böyle düştü

İstanbul Kadıköy’de dün akşam 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kazada beton mikserinin köprü üzerinden düşmesi araç kamerasına yansıdı. Görüntülerin yansıdığı araç beton mikserinin altında kalmaktan kıl payıyla kurtuldu.

Beton mikseri köprü üzerinden böyle düştü

19 Ağustos 2017 09:53

Kadıköy’de dün akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri Sanayi Köprüsü üzerinden korkulukları aşıp, Şair Arşi Caddesi üzerinde bir aracın üzerine uçmuştu. Bir kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin ise yaralandığı feci kaza bir araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde beton mikserinin aniden bariyerlere yöneldiği, hızla bariyerlere çarpan beton mikserinin aşağıdaki yola devrildiği görüyor. Görüntülerin yansıdığı otomobilin ise saniyelerle beton mikserinin altından kalmaktan kurtulduğu görülüyor.
 

Oğuzcan Yazar
 

Etiketler: İstanbul, Kadıköy


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