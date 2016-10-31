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Beton mikserine kafası sıkışan işçinin ölüm kalım mücadelesi

Konya’da beton mikserine kafası sıkışan işçi, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda güçlükle kurtarıldı.

Beton mikserine kafası sıkışan işçinin ölüm kalım mücadelesi

31 Ekim 2016 14:20
Beton mikserine kafası sıkışan işçinin ölüm kalım mücadelesi - Tıkla İzle

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Tahran Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Halil Deresal’ın (36) başını çalışır haldeki beton mikserine sıkıştığı gören vatandaşlar durumu hemen inşaatta çalışan işçilere haber verdi. İnşaattaki işçilerin müdahale etmesi sonucu çalışan beton mikseri durduruldu. Acılar içinde kalan Halil Deresal'ı iş arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu. Demir çubukla Halil Deresal'ın kafasını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan işçiler ve vatandaşlar sonuç alamayınca taşlama makinesiyle sıkıştığı yeri kesmeye çalıştı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada beton mikseri üzerinde bulunan bir kişinin, kafası sıkışan Halil Deresal'i “Bir şey yok, iyisin” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. İhbarı alarak olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle Halil Deresal, uzun uğraşlar sonunda sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yüzündeki kemiklerde kırıklar oluştu
Talihsiz işçi daha sonra ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Deresal’ın kulağında kesik, yüzündeki kemiklerde de kırık olduğu öğrenildi. Kulağına üç dikiş atıldığı öğrenilen Halil Deresal'ın yüzündeki kırıklar için ameliyata alınacağı belirtildi.
İşçinin kurtarılma anı ise, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde kafası beton mikserine sıkışan işçi için çevredeki vatandaşlar ve iş arkadaşları seferber oluyor. Önce demirle daha sonra taşlama makinesi kullanılarak işçi kurtarılmak isteniyor. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla görüntülerde bulunmayan kısımda talihsiz işçi kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılıyor

Selman Ayas 

 

Etiketler: beton mikseri


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