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Beyaz Saray’ın göçmen politikalarına içeriden eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray’ın göçmen politikasında uyguladığı sıfır toleransı eleştirdi.

Beyaz Sarayın göçmen politikalarına içeriden eleştiri

18 Haziran 2018 11:05

ABD’nin First Lady’si Melania Trump, Beyaz Saray’ın uyguladığı, Meksika’dan ülkeye yasa dışı giriş yapan göçmen aileleri çocuklarından ayıran tartışmalı politikayı eleştirdi. Melania Trump’ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın çocukların ailelerinden ayrıldığını görmekten nefret ettiği bildirildi. Melania Trump, kocasının, her iki tarafın da göçmen reformu üzerine bir çözüm olarak çalışması çağrısını yineledi. Ancak, gerçek denetçiler göçmen politikasının Trump’ın başsavcısı tarafından sunulduğuna ve durdurulması için kongrenin onayına gerek olmadığını belirtti. 

Son altı haftada, yasadışı sınır geçişler sonrasında yaklaşık 2 bin göçmen aile çocuklarından ayrıldı. Sınırı geçmeye çalışan ve çoğu sığınma talebinde bulunan yetişkin göçmenler, gözaltına alınıyor ve yasadışı giriş için cezai kovuşturma ile karşı karşıya kalıyor.  

 

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