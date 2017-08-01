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Beyaz, şehir hayatından ormana kaçtı

Beyazıt Öztürk, Bebek’teki evinden taşındı. Gürültüden ve trafikten bunalan şovmen, Ayazağa’da ormanla çevrili bir alan içinde yer alan projeden 2.5 milyon TL’ye ev aldı.

Beyaz, şehir hayatından ormana kaçtı

01 Ağustos 2017 09:07

İki yıl önce yurt dışına kaçan Can Ateş’in Bebek’teki evini satın alan Beyazıt Öztürk, şehir hayatı ve trafikten sıkıldı. Gözlerden uzak olmak isteyen şovmenin bir süre önce Ayazağa’da etrafı ormanla çevrili alan içinde bulunan bir projeden daire satın aldığı öğrenildi.

Magazin basını ve ünlü simaların buluşma noktası olan Bebek’in keşmekeşinden sıkıldığı için böyle bir karar aldığı konuşulan şovmen, bir süre önce yeni evine taşındı. Doğayla iç içe ve gözlerden uzak bir hayat sürmek isteyen Öztürk’ün eve 2.5 milyon TL ödediği iddia edildi.

Milliyet - Seçkin Şenvardar 


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