Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Beyaza bürünen Elazığ’da sokak kedileri ‘Ev'lendi

Beyaza bürünen Elazığ’da sokak kedileri ‘Ev'lendi

Kar yağışının beyaza bürüdüğü Elazığ'da, belediye tarafından sokak kedilerini için kentin farklı noktalarına “kedi evleri” yerleştirildi. Ekipler, sokak hayvanları için belirli noktalara da yem takviyesi yaptı.

Beyaza bürünen Elazığda sokak kedileri Evlendi

01 Şubat 2017 10:48
Beyaza bürünen Elazığ’da sokak kedileri ‘Ev'lendi - Tıkla İzle

Elazığ Belediyesi iki gündür devam eden kar yağışı ve eksi 15'lerde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle sokak kendileri için örnek bir projeye imza attı. Özellikle soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir liman olarak yapılan modern kedi evleri, kentin birçok noktasına bırakıldı. Su geçirmez ve temizlemesi kolay olmasının yanında estetik görünümüyle de dikkat çeken kedi evlerinin, vatandaşların talepleri doğrultusunda şehrin farklı bölgelerine yerleştirilmeye devam edeceği öğrenildi.

Belediye ekipleri, diğer sokak hayvanları ve kuşların aç kalmaması için de kentin birçok noktasına sakatat ve yem bıraktı.

Yeni bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Veteriner Müdürlüğü ve proje ekibi tarafından hazırlanan çalışmayla farklı mahallelerdeki parklara kedi evlerininin bırakıldığını söyledi. Yapılan kedi evlerinde kış aylarında kedilerin rahatlıkla gelip yiyeceklerini yiyip sularını içebileceğini ifade eden Başkan Yanılmaz, “Kedi evlerini hayvan severlerimizin de yakından takip edip kedilerimizi besleyerek yardımcı olacağına inanıyorum. Hayvan severlerden de kedi evi isteği geldiğinde evlerin sayısını artırarak onların da istemiş olduğu yerlere bırakacağız. Kışın soğuktan, yazın ise sıcaktan korunmuş olacaklar. Mahallerimizde kedilerimiz bu şekilde daha rahat hayatlarını devam ettirecek” dedi.
Aynı zamanda diğer sokak hayvanları ve kuşlar içinde arazilere yem bırakıldığını vurgulayan Yanılmaz, “3 yıldır belediye olarak yapmış olduğumuz bir çalışmadır. Bu yılda karlı bir havadayız. Hayvanlar yem bulmakta zorlanıyorlar ve o zorlukları gidermek için farklı yerlere yemlerimizi bırakıyoruz. Onların karınlarını doyurmalarına yardımcı olmuş oluyoruz” diye konuştu. 

Kamil Cankılıç
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!