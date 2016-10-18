AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin bugünkü grup toplantısında kendisiyle ilgili söylediği sözlere yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Beyazgül, yaptığı açıklamada, “AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı olarak Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında bahsettiği Demet Fakiroğlu’yla Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği şekilde benim herhangi bir görüşmem ve telkinim olmadı. Ben hukukçuyum, suçların şahsiliği prensibini bilen ve buna da inanan biriyim. Kaldı ki bu tür konuların çözüm yeri de iktidar partisi il başkanlığı değildir. Kılıçdaroğlu’nu iddiasını ispata davet ediyorum. Çamur at izi kalsın mantığıyla yapılan açıklamaların toplumda kabul görmediğini görmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Kılıçdaroğlu’nun bu talihsiz beyanı hangi amaca matuftur, bilmiyorum. Bana telefon açar, işin doğruluğunu öğrenir. Böylece kamuoyunu da doğru bilgilendirir.

Öyleyse ben de kendisine ‘Sen kim oluyorsun’ diyorum. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve yine doğru algı oluşturmak tüm siyasilerin görevidir. Aksi takdirde yanlış algılara ve tahriklere neden olunur. Hele ki yaşadığımız bu hassas süreçte herkesin konuşmasına daha da dikkat etmesi gerektiği kanaatindeyim” dedi.