Diğer
Kategoriler

Beykent Üniversitesi Koç Spor Fest’te Türkiye şampiyonu oldu

Beykent Üniversitesi Basketbol ve Voleybol Erkek Takımları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından düzenlenen Koç Spor Fest’i Türkiye şampiyonu olarak tamamladı.

Beykent Üniversitesi Koç Spor Festte Türkiye şampiyonu oldu

16 Mayıs 2018 15:06

TUSF tarafındanAdana’da Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Koç Spor Fest Basketbol ve Voleybol Erkek Takımları süper lig şampiyonasından Türkiye şampiyonu olarak ayrıldı.

Beykent Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı final maçında Bahçeşehir Üniversitesi'ni 87-50 yenerek bu sene de Türkiye Şampiyonu oldu.

Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı da İstanbul Aydın Üniversitesi’ni 3-0 yendi ve 3’üncü kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Gözler 2019 Avrupa Şampiyonası'nda

Erkek Basketbol Takımımızdan Mert Celep Turnuva sonunda MVP seçilirken, voleybolda da MVP yine Beykent Üniversitesi’nden seçildi. Voleybol turnuvasının en değerli sporcusu Burak Güngör oldu.

Şampiyonlar 2019 yılında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için hazırlanarak hedeflerinin yeni şampiyonluklar kazanmak olduğunu söylediler.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç