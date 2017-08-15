Beykoz’da iki arkadaş dalgalar arasında kayboldu

Edinilen bilgiye göre, Şevki- Gülistan Coşkun çiftinin çocukları evli 1 çocuk babası 30 yaşındaki Ömür Coşkun 6 ay önce karaciğerindeki sorunlar nedeniyle Fransa’dan Türkiye’ye geldi. Kadıköy’de kuaförlük yapmaya başlayan Ömür Coşkun, pazartesi günü iki arkadaşıyla birlikte Beykoz Anadolu Feneri’ne gitti. Burada bir süre denize giren Ömür Coşkun son bir defa daha denize girdi. Denize giren Ömür Coşkun, bir süre sonra arkadaşlarından yardım isteyerek bağırmaya başladı. Ömür Coşkun’un yanında bulunan ve soyadı öğrenilemeyen arkadaşları Erdoğan ve Ali hemen yardıma koştu. Ancak denizin dalgalı olması nedeniyle Ömür Coşkun ile soyadı öğrenilemeyen Erdoğan adlı arkadaşı denize kaybolurken soyadı öğrenilemeyen Ali adlı arkadaşları ise dalgaların kendisini sahile atmasıyla kurtuldu.

Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kurtulan Ali adlı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Ömür Coşkun ve arkadaşı Erdoğan’ı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bir sahil güvenlik helikopteri havadan arama yaparken sahil güvenlik ekipleri de kıyıdan çalışma yaptı.

Çocuklarının kaybolduğunu öğrenen acılı aile olay yerinde çocuklarından gelecek bir haberi beklemeye başladı. Aile için Beykoz Belediyesi tarafından olay yerine çadır kuruldu. Yeğeninin kaybolmasını anlatan dayı Recep Kırbaş, “Yeğenim Kadıköy’de bayan kuaförü. Üç arkadaş geliyorlar. Bir iki saat yüzdükten sonra yeğenim tekrar denize gireyim diyor. Tekrar girdiğinde kurtarın beni diye hareketler yapıyor. Diğer arkadaşı onu kurtarmak için atlıyor. Maalesef o da kayboluyor. İkisi de kayboluyor. Üçüncü arkadaşı da atlıyor. Dalga bunu dışarıya fırlatıyor. Burada komşular varmış hemen ambulansa haber vermişler. Onu hastaneye kaldırıyorlar. Bu ikisi şu an kayıp. Helikopter geldi. Arama var ama çocuklarımız yok” dedi.

Oğlu denizde kaybolan anne Gülistan Coşkun da olayla ilgili olarak, “Benim oğlan atlamış, sonra arkadaşı da peşinden gitmiş. Gerisini bilmiyoruz. Haber geldi bize. Arıyorlar. Oğlum Fransa’da yaşıyor. Tedaviye gelmişti. Çocuğu orada. Burayı nasıl buldu nasıl geldi ben de bilmiyorum” diye konuştu.

Öte yandan iki kişinin kaybolduğu dalgalı denizde her şeye rağmen bazı vatandaşların hiçbir şeye aldırış etmeden denize girmesi de gözlerden kaçmadı.

Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer

